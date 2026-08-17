România trece, în această săptămână, de la temperaturi foarte ridicate la ploi torențiale, intensificări puternice ale vântului și o răcire accentuată, înainte ca un nou val de căldură să aducă din nou valori de până la 38-39 de grade. Elena Mateescu, directoarea ANM, a anunțat că schimbările vor fi rapide, iar avertizările meteorologice vizează mai multe regiuni ale țării.

„Va fi o săptămână a extremelor meteorologice, luând în considerare atât alertele de cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate, apoi intensificările de vânt, aversele torențiale și, din nou, mai ales începând de joi, temperaturi în creștere. Este posibil să discutăm de un nou val de căldură intens, având în vedere maximul valorilor termice, care va fi cuprins joi între 29 și 37 de grade, iar ziua de vineri chiar până la 38-39 de grade”, a spus Mateescu.

Până la revenirea temperaturilor foarte ridicate, luni este în vigoare un cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate în vestul țării și, local, în centru, sud-vest și nord-est. Maximele vor ajunge în aceste zone la 33-37 de grade. Din această seară și până marți seară, meteorologii au anunțat intensificări ale vântului și perioade de instabilitate atmosferică.

„Până atunci, astăzi vorbim de un cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate în partea de vest, local centrul, sud-vestul și nord-estul României, cu maxime între 33 și 37 de grade. Din această seară până mâine seară, un mesaj de informare meteorologică privind atât intensificări ale vântului, cât și fenomenele de instabilitate. Vorbim de viteze ale vântului de 40–50 km/h, local peste 60–70 km/h, îndeosebi la munte. Perioade de instabilitate, cantități de apă de 15–20 litri pe metru pătrat, izolat peste 20–25 litri pe metru pătrat. Iar mâine, un cod galben tot pentru intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, având în vedere rafalele de 50–70 km/h, iar la munte peste 80–90 km/h. Se va răci accentuat, în mod deosebit în partea de vest, centru și nord a țării, acolo unde maximele zilei de mâine vor fi cuprinse între 20-27 de grade, în timp ce în sud va mai fi în vigoare mâine un cod galben pentru temperaturi ridicate, de 35-36 de grade”, a spus Mateescu.

Marți, răcirea va fi resimțită în special în vestul, centrul și nordul țării, unde maximele vor coborî până la valori cuprinse între 20 și 27 de grade.

În sud, vremea va rămâne însă foarte caldă, iar temperaturile vor ajunge la 35-36 de grade.

Vântul va avea rafale de 50-70 km/h în cea mai mare parte a țării, în timp ce în zona montană vitezele pot depăși 80-90 km/h.

După acest episod, temperaturile vor începe din nou să crească. Joi sunt prognozate maxime de până la 37 de grade, iar vineri valorile ar putea ajunge la 38-39 de grade.

Deși sunt așteptate averse torențiale, cantitățile de apă nu vor fi suficiente pentru o îmbunătățire importantă a situației generate de secetă.

„Sunt cantități nu importante, ci moderate. La nivel local 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat, caracter torențial și, nu în ultimul rând, punctiform. Și dacă luăm în considerare gradul de secetă pedologică sau hidrologică, cu siguranță nu putem să consemnăm sau să cuantificăm o îmbunătățire substanțială”, a spus directoarea ANM.

Prima jumătate a lunii august a adus cantități de precipitații mult sub nivelurile obișnuite pentru această perioadă.

„Cantitatea medie a precipitațiilor înregistrate în prima jumătate a lunii august din acest an este de doar 8,1 litri pe metru pătrat, față de o medie climatologică de 65-70 de litri pe metru pătrat. Și ținând cont de ceea ce urmează până spre finalul lunii, așa cum arată datele la acest moment, este posibil să consemnăm luna august din acest an ca fiind una dintre cele mai secetoase luni august de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră”, a mai spus Mateescu.