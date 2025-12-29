Prognoza meteo, 29 decembrie. Vânt puternic, viscol și temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor

Administrația Națională de meteorologie (ANM) arată că, pe 29 decembrie, vântul va bate cu 40-50 km/h în cea mai mare parte a țării, apoi rafalele vor mai slăbi în intensitate și se vor manifesta pe arii mai restrânse. În zonele montane, pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, rafalele de vânt vor fi de peste 100-120 km/h, spulberând trecător zăpada depusă.

Reamintim că duminică a intrat în vigoare o avertizare cod galben de vânt puternic și zăpadă viscolită la munte. Totodată, a intrat în vigoare și un cod portocaliu de viscol în 20 de județe, valabil până pe 29 decembrie, ora 21.

Temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 6 grade, iar cele minime în general între -10 și -3 grade. Pe alocuri, în special în prima parte a zilei, va fi ceață în vest.

În Capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va mai avea unele intensificări în prima parte a intervalului, cu viteze de 30-40 km/h. Temperatura maximă va fi de 4-6 grade, iar cea minimă va oscila între -4 și -2 grade.

Pe 30 decembrie, potrivit prognozei ANM, vremea se va răci, cu precădere în nordul și centrul țării și va deveni în general închisă. Vor fi înnorări și se vor semnala precipitații slabe cantitativ în jumătatea nordică a teritoriului și pe areale mai mici în rest.

În Banat și Crișana vor fi precipitații mixte, iar în rest vor predomina ninsorile. Izolat vor fi condiții de polei. Vântul va prezenta intensificări în majoritatea regiunilor, iar pe crestele montane va avea viteze mai mari și va fi viscol. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -4 și 6 grade, iar cele minime în marea lor majoritate, între -9 și -2 grade.

În Bucurelti, cerul va fi variabil, temporar cu înnorări noaptea, când vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla în general moderat, ziua, cu rafale de 40-45 km/h. Temperatura maximă va fi de 6-7 grade, iar cea minimă de -4...-2 grade.