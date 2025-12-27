Fenomen extrem pe Transalpina. Rafalele de vânt de până la 120 km/h viscolesc zăpada

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a transmis, sâmbătă dimineață, că pe Drumul Național 67C (Transalpina), între localitățile Novaci și Rânca, se înregistrează fenomene de viscol care antrenează zăpada depusă, ceea ce duce la scăderea vizibilității pe carosabil. Informațiile vin în contextul condițiilor meteo din zona montană, unde vântul și zăpada afectează circulația rutieră. News.ro

Echipele Secției de Drumuri Naționale (SDN) Târgu Jiu acționează în zonă cu utilaje de deszăpezire, inclusiv lame și autofreză de mare capacitate, pentru a menține condițiile de circulație în limitele normale. Potrivit sursei, intervențiile sunt în desfășurare în zona afectată de fenomenele meteo din munte.

Totodată, reprezentanții DRDP Craiova au subliniat importanța echipării adecvate a autovehiculelor pentru sezonul rece. În comunicatul oficial, drumarii au precizat:

„Nu vă deplasați pe sectoarele de drum afectate de fenomene meteo extreme cu autovehiculul neechipat corespunzător pentru iarnă”.

Autoritățile rutiere recomandă șoferilor să urmărească evoluția condițiilor meteorologice înainte de a porni la drum, în special pe sectoarele montane afectate de ninsori și viscol. Din informațiile transmise de meteorologi, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei și pe litoral cu viteze de 50–70 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70–80 km/h, iar în zona înaltă vor fi între 90 și 120 km/h, ceea ce poate viscoli zăpada deja depusă.

Aceste condiții meteorologice sunt caracteristice perioadei de iarnă în zonele montane înalte, unde vântul puternic contribuie la transportul zăpezii și la formarea de troiene care pot împiedica vizibilitatea și mobilitatea vehiculelor pe drumurile naționale.

În astfel de situații, vizibilitatea poate fi semnificativ redusă, iar formarea de suluri de zăpadă pe carosabil poate îngreuna înaintarea autovehiculelor.

Echipele DRDP Craiova continuă lucrările de deszăpezire în zona DN 67C, unde utilajele rotesc și îndepărtează zăpada de pe partea carosabilă.

Principalele operațiuni sunt concentrate pe porțiunile de drum unde troienele se formează rapid din cauza viscolului. Responsabilii drumurilor susțin că aceste intervenții urmăresc menținerea unei circulații cât mai sigure pentru autovehiculele care tranzitează regiunea montană.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte eventualele indicatoare de avertizare instalate de autorități pe sectoarele rutiere afectate. În același timp, este recomandată monitorizarea informărilor oficiale privind starea rețelei de drumuri naționale și eventualele restricții de circulație impuse pe perioada intervențiilor sau a fenomenelor meteo severe.