MAI anunță că mesajul despre monitorizarea integrală a traficului este fals

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat duminică faptul că un mesaj distribuit pe rețelele sociale și pe platformele de mesagerie, care susține introducerea unei monitorizări integrale a traficului pe drumurile naționale și în București începând cu 17 aprilie 2026, este fals, precizând că informațiile provin din surse anonime și sunt construite pentru a induce în eroare.

Reprezentanții ministerului au transmis că în ultimele ore a circulat un mesaj alarmist pe WhatsApp și pe rețelele sociale, în care se vorbește despre implementarea unui sistem de supraveghere totală a traficului.

„ATENŢIE: Ştire Falsă (FAKE NEWS) în circulaţie! În ultimele ore, pe reţelele de socializare şi pe platformele de mesagerie (WhatsApp), circulă un mesaj alarmist cu privire la o „monitorizare integrală” a drumurilor naţionale şi a arterelor principale din Bucureşti, începând cu data de 17.04.2026. Vă informăm oficial: ACEST MESAJ ESTE FALS”, au transmis oficialii ministerului, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Instituția a anunțat că informațiile prezentate nu au nicio bază oficială și nu reflectă realitatea.

Potrivit MAI, conținutul mesajului distribuie informații eronate prin combinarea unor elemente reale cu date inexistente sau scoase din context: „Textul amestecă nume de proiecte fictive cu fragmente de realitate pentru a induce în eroare”, au transmis reprezentanții instituției.

De asemenea, autoritățile au subliniat că mesajul provine dintr-o sursă anonimă și nu are legătură cu comunicările oficiale.

”Informaţiile oficiale privind siguranţa rutieră şi sistemele de monitorizare sunt comunicate EXCLUSIV prin canalele oficiale ale MAI şi ale Poliţiei Române”, au precizat oficialii.

Aceștia au adăugat că astfel de texte sunt create pentru a genera panică și neîncredere în instituțiile statului.

Ministerul de Interne a anunțat că nu este pentru prima dată când astfel de informații apar în mediul online. La începutul lunii decembrie 2025, instituția a semnalat un alt mesaj fals, care susținea existența unui sistem de control total asupra mobilității.

„Aceste informaţii sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic în ultimii doi ani”, au transmis oficialii MAI la acel moment.

În contextul acestor informații, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat anterior extinderea sistemului „E-Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră”. Acesta a explicat că sistemul presupune colectarea de imagini de la camerele instalate de autoritățile locale, dar și de la participanții la trafic.

„Nu, nu este vorba de Big Brother, ci de un scut digital de protecţie şi de siguranţă”, transmitea ministrul.

Totodată, acesta a arătat că o parte din amenzile încasate va fi direcționată către educația rutieră și mentenanța sistemelor tehnice.

Ulterior, MAI a venit cu precizări suplimentare privind modul în care funcționează sistemul și cadrul legal aplicabil. Instituția a arătat că o ordonanță de urgență aflată în dezbatere publică stabilește regulile prin care imaginile captate de camerele de trafic pot fi utilizate pentru identificarea abaterilor și emiterea proceselor-verbale în format digital.

Autoritățile au explicat că urmează și o etapă de integrare a camerelor instalate de administrațiile locale în sistemul național. Potrivit MAI, aceste echipamente trebuie omologate și testate înainte de conectare, întrucât folosirea unor sisteme neconforme poate genera erori care ar duce la anularea sancțiunilor în instanță.

Precizările MAI au fost făcute și în contextul unor discuții publice privind utilizarea camerelor de supraveghere în trafic, după ce în spațiul public au apărut critici legate de modul în care sunt folosite sistemele deja existente.

Ministerul a subliniat că orice măsură privind monitorizarea traficului este comunicată oficial și implementată doar în baza unui cadru legal clar, respingând informațiile care sugerează existența unor sisteme de supraveghere totală neanunțate.