Social

Ministrul Cătălin Predoiu, felicitări pentru un polițist care a refuzat mita de la un șofer

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Un polițist din județul Dâmbovița a fost felicitat pe Facebook de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cunoscut ca „Mr. Schengen”, după ce a refuzat o sumă de bani oferită de un șofer prins conducând sub influența alcoolului. Agentul-șef adjunct Ionuț-Valentin Sasu a devenit cunoscut în spațiul public după ce a respins tentativa de mită și a aplicat procedurile legale în mod complet.

Predoiu a felicitat un polițist care a refuzat mita

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au transmis că gestul polițistului reflectă modul în care integritatea și respectarea legii rămân elemente centrale în activitatea instituției. În mesajul public, conducerea MAI a subliniat importanța comportamentului profesional în situații în care pot apărea presiuni sau tentative de corupere.

etilotest

Etilotest. Sursa foto: Arhiva EVZ

Ministrul Cătălin Predoiu a transmis că a dorit să își exprime direct aprecierea față de polițist, considerând că astfel de situații evidențiază rolul fundamental al caracterului și al disciplinei în exercitarea funcției publice. Potrivit acestuia, exemplele de acest tip contribuie la consolidarea încrederii în instituțiile statului.

„Am ținut să îi transmit personal aprecierea mea agentului-șef adjunct de poliție Ionuț-Valentin Sasu pentru conduita sa exemplară din 11 aprilie 2026, când a refuzat categoric o sumă de bani oferită pentru a evita aplicarea legii.

O biografie controversată dezvăluie detalii intime despre mariajul lui Robert F. Kennedy Jr.
Care este cea mai bună mașină de familie. Dacia Jogger nu lipsește din top
Am considerat firesc să recunosc direct un asemenea gest, pentru că el spune ceva esențial despre ce dă forță unei instituții: caracterul oamenilor ei, respectul față de lege și demnitatea cu care este purtată uniforma”, a spus Predoiu.

Când a avut loc incidentul

Incidentul a avut loc pe 11 aprilie 2026, pe raza comunei Tătărani, unde un tânăr oprit în trafic pentru control a fost depistat cu alcoolemie. În timpul verificărilor, acesta a încercat să ofere 200 de euro polițistului pentru a evita sancțiunile legale.

Întreaga interacțiune a fost înregistrată cu echipamentul video purtat de agent, conform procedurilor standard de intervenție. Polițistul a relatat ulterior că situația a fost una rar întâlnită în activitatea sa și a subliniat că a ales să respecte strict legea, fără excepții.

Șoferul, plasat sub control judiciar

Agentul-șef adjunct Ionuț-Valentin Sasu este încadrat în structurile MAI din anul 2013 și activează în domeniul ordinii și siguranței publice. Șoferul implicat în caz a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, iar cercetările continuă sub coordonarea autorităților competente.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:53 - O biografie controversată dezvăluie detalii intime despre mariajul lui Robert F. Kennedy Jr.
16:43 - Președintele CNAS susține că nu sunt riscuri privind accesul pacienților la serviciile medicale
16:30 - Care este cea mai bună mașină de familie. Dacia Jogger nu lipsește din top
16:16 - Societatea dintre Nistru şi Prut, şocată din nou. Asolescentă, găsită drogată şi bătută, după ce a fost urcată de tat...
16:08 - Teroriștii Hezbollah au ucis un militar francez din forța de menținere a păcii UNIFIL
15:55 - Intrarea la muntele Athos, mai complicată decât obținerea vizei pentru America. De ce nu are toată lumea acces

HAI România!

Drama domnitorului care s-a sinucis, spusă de unul dintre descendenți
Istoria primului ziar care a apărut în România, spusă de Florian Ciobanu
Momentul în care Ion Iliescu s-a resemnat. A știut că pierde marea bătălie din 1996
Proiecte speciale