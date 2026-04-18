Ministrul Cătălin Predoiu, felicitări pentru un polițist care a refuzat mita de la un șofer

Un polițist din județul Dâmbovița a fost felicitat pe Facebook de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cunoscut ca „Mr. Schengen”, după ce a refuzat o sumă de bani oferită de un șofer prins conducând sub influența alcoolului. Agentul-șef adjunct Ionuț-Valentin Sasu a devenit cunoscut în spațiul public după ce a respins tentativa de mită și a aplicat procedurile legale în mod complet.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au transmis că gestul polițistului reflectă modul în care integritatea și respectarea legii rămân elemente centrale în activitatea instituției. În mesajul public, conducerea MAI a subliniat importanța comportamentului profesional în situații în care pot apărea presiuni sau tentative de corupere.

Ministrul Cătălin Predoiu a transmis că a dorit să își exprime direct aprecierea față de polițist, considerând că astfel de situații evidențiază rolul fundamental al caracterului și al disciplinei în exercitarea funcției publice. Potrivit acestuia, exemplele de acest tip contribuie la consolidarea încrederii în instituțiile statului.

Incidentul a avut loc pe 11 aprilie 2026, pe raza comunei Tătărani, unde un tânăr oprit în trafic pentru control a fost depistat cu alcoolemie. În timpul verificărilor, acesta a încercat să ofere 200 de euro polițistului pentru a evita sancțiunile legale.

Întreaga interacțiune a fost înregistrată cu echipamentul video purtat de agent, conform procedurilor standard de intervenție. Polițistul a relatat ulterior că situația a fost una rar întâlnită în activitatea sa și a subliniat că a ales să respecte strict legea, fără excepții.

Agentul-șef adjunct Ionuț-Valentin Sasu este încadrat în structurile MAI din anul 2013 și activează în domeniul ordinii și siguranței publice. Șoferul implicat în caz a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, iar cercetările continuă sub coordonarea autorităților competente.