Meta a lansat la nivel global o nouă funcționalitate pentru utilizatorii de business ai WhatsApp, care permite companiilor să folosească agenți de inteligență artificială pentru a răspunde automat clienților.

Noua soluție, denumită Business Agent, reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte prin care grupul încearcă să transforme investițiile masive în AI într-o sursă directă de venit.

Anunțul a fost făcut miercuri, în cadrul unui eveniment organizat de companie la Londra. Funcția fusese testată anterior în mai multe piețe restrânse, iar acum devine disponibilă pentru companii din întreaga lume.

Pentru companie, miza este semnificativă: WhatsApp are peste 3 miliarde de utilizatori activi, însă rămâne una dintre cele mai puțin monetizate platforme din portofoliul grupului.

Potrivit Meta, agenții AI vor putea gestiona automat conversațiile cu clienții, răspunzând la întrebări frecvente și oferind asistență fără intervenție umană. Sistemul poate, de asemenea, să furnizeze recomandări proprietarilor de afaceri și informații despre interacțiunile cu utilizatorii.

În anumite situații, agenții AI vor putea finaliza vânzări, procesa cereri și programa întâlniri direct din conversațiile purtate pe WhatsApp. Compania intenționează să extindă această tehnologie și către serviciul de mesagerie al Instagram.

„Acum câțiva ani am spus că fiecare afacere va avea un agent AI, la fel cum are o adresă de email, un site și un cont de social media. Iar acest lucru se întâmplă mai repede decât mă așteptam”, a declarat Mark Zuckerberg, directorul general al Meta, într-un mesaj video prezentat la evenimentul de la Londra.

Lansarea Business Agent vine într-o perioadă în care Meta investește masiv în dezvoltarea inteligenței artificiale. În ultimul an, compania a recrutat specialiști din industrie și a alocat resurse importante pentru dezvoltarea propriilor modele AI.

Potrivit Alice Newton-Rex, responsabilă de produs pentru WhatsApp, noua funcționalitate este menită să stimuleze creșterea segmentului de mesagerie plătită pentru companii.

„Prin mesageria plătită, ajutam deja companiile să comunice cu clienții lor. Acum este vorba despre accelerarea acestui proces și despre posibilitatea de a-l opera la scară”, a explicat aceasta într-un interviu acordat Financial Times.

Meta utilizează o combinație de modele proprii și tehnologii externe pentru funcționarea agenților AI, inclusiv modelul Muse Spark, lansat de companie în aprilie.

Modelul de business diferă în funcție de dimensiunea companiilor care folosesc serviciul.

Întreprinderile mici care doresc ca agenții AI să răspundă automat clienților vor plăti un abonament lunar. În cazul companiilor mari, costurile vor fi calculate în funcție de volumul și complexitatea interacțiunilor gestionate de sistemele de inteligență artificială.

Strategia reflectă o tendință tot mai vizibilă în industria tehnologică, unde furnizorii de servicii AI încearcă să treacă de la accesul nelimitat către modele tarifate în funcție de utilizare, pentru a compensa costurile ridicate ale infrastructurii și procesării.

Meta a cumpărat WhatsApp în 2014 pentru aproximativ 19 miliarde de dolari. Deși aplicația a devenit unul dintre cele mai utilizate servicii de mesagerie din lume, generarea de venituri a fost limitată comparativ cu alte produse ale grupului.

Veniturile provenite din serviciile plătite prin care companiile comunică cu clienții pe WhatsApp au depășit o rată anualizată de 2 miliarde de dolari în ultimul trimestru din 2025. Cu toate acestea, suma rămâne redusă raportat la veniturile totale ale Meta, care au ajuns la aproximativ 200 de miliarde de dolari anul trecut.

Introducerea agenților AI aduce și schimbări importante în ceea ce privește protecția datelor.

Meta a precizat că interacțiunile dintre utilizatori și agenții AI ai companiilor nu vor beneficia de criptare end-to-end, spre deosebire de conversațiile obișnuite dintre utilizatori. Acest lucru înseamnă că atât Meta, cât și companiile care utilizează serviciul ar putea avea acces la conținutul mesajelor.

Potrivit reprezentanților companiei, aceste date ar putea fi utilizate, în anumite situații, pentru antrenarea viitoarelor sisteme de inteligență artificială, aspect care ar putea genera dezbateri suplimentare privind confidențialitatea și utilizarea informațiilor personale.