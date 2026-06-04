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Iunie este „Luna Designului de Viață” în Poiana lu' Chinezu. Învață de la Andra Pintican, Andrei Roșu sau Cătălin Striblea

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Iunie este „Luna Designului de Viață” în Poiana lu' Chinezu. Învață de la Andra Pintican, Andrei Roșu sau Cătălin StribleaPoiana lui Chinezu, afiș cu invitați si date. sursa: EVZ
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Din cuprinsul articolului

Bucureștiul devine epicentrul dezvoltării personale și al networking-ului de calitate în luna iunie 2026.

Proiectul „Poiana lu' Chinezu” dă startul evenimentelor din „Luna Designului de Viață”, o serie intensă de șezători cu invitați de marcă și workshopuri practice destinate celor care vor să își recalibreze parcursul personal și profesional.

Dacă simți că ai nevoie de un suflu nou în carieră, de tehnici mai bune de gestionare a timpului sau pur și simplu de inspirație de la oameni care au reușit în domeniile lor, iunie este luna ta. „Poiana lu' Chinezu” găzduiește o agendă impresionantă de evenimente sub umbrela „Luna Designului de Viață”.

Toate detaliile și programul complet pe zile pot fi consultate în afișul oficial al evenimentului

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Poiana lui Chinezu, afiș cu invitați si date

Poiana lui Chinezu, afiș cu invitați si date. sursa: EVZ

Ce se întâmplă în „Luna Designului de Viață”

Agenda lunii iunie combină momentele de relaxare și discuții libere cu învățarea accelerată. Printre invitații speciali și temele abordate în cadrul sesiunilor de la orele 18:00–20:00 sau în workshopurile de dimineață (10:00–12:00) se numără:

  • Șezători cu invitați de top: Andra Pintican (2 iunie), Silviu Petcu (3 iunie), Corina Neagu (4 iunie), Andrei Roșu (10 iunie), Barbu Mateescu (15 iunie), Melania Medeleanu (18 iunie), Alin Popescu (19 iunie), Cătălin Stancu (16 iunie), Cezar Dumitru (22 iunie), Luca Pastia (24 iunie), Cătălin Striblea (25 iunie), Mirela Oprișor (26 iunie) și Mirela Nemțeanu (29 iunie).
  • Workshopuri practice: Tehnici de Timeboxing pentru gestionarea task-urilor, ateliere despre cum să îți construiești propriul sistem de referință sau cum să înveți „abilitatea de a spune NU celorlalți pentru a-ți spune DA ție”.
  • La cafea cu Chinezu: Discuții deschise, networking și povești inspiraționale la o cafea bună.

Intrare liberă la primul tău eveniment

Cea mai bună veste pentru comunitate? Prima participare în Poiana lu' Chinezu este complet GRATUITĂ, indiferent de formatul evenimentului ales din programul afișat.

Poți opta fără niciun cost pentru oricare dintre opțiuni șezătorile de seară cu invitați speciali și dezbateri interactive, workshopurile tematice axate pe abilități practice și dezvoltare personală.

Unde trebuie să ajungi?

Sediul este ultra-central și extrem de accesibil: Strada Nicolae Filipescu nr. 57, fix la jumătatea distanței dintre Piața Romană și Piața Universității din București.

Locurile sunt limitate pentru a păstra atmosfera caldă, de șezătoare, și interacțiunea directă cu speakerii. Pentru a beneficia de prima participare gratuită, tot ce trebuie să faci este să trimiți un e-mail direct la adresa: [email protected]

Menționează în e-mail numele tău și evenimentul din luna iunie la care vrei să participi. Vei primi confirmarea și detaliile de acces direct în inbox.

Nu lăsa luna iunie să treacă pe lângă tine fără să schimbi ceva în bine. Ne vedem în Poiană!

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