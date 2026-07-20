Inflația din zona euro a încetinit în iunie pentru prima dată în acest an, oferind Băncii Centrale Europene (BCE) un argument important înaintea ședinței de politică monetară programate în această săptămână. Datele Eurostat indică o temperare a presiunilor asupra prețurilor, însă evoluția cotațiilor petrolului continuă să reprezinte un risc major pentru perspectiva inflației.

Potrivit datelor Eurostat, rata anuală a inflației în zona euro a coborât la 2,8% în iunie, de la 3,2% în luna mai. Este prima reducere a inflației după șase luni consecutive de creștere și apare cu puțin timp înainte ca Banca Centrală Europeană să decidă dacă va păstra dobânda-cheie la nivelul de 2,25%.

Și indicatorii care reflectă evoluția prețurilor fără influența energiei și alimentelor arată o moderare. Inflația de bază a scăzut de la 2,6% la 2,4%, iar inflația din sectorul serviciilor s-a redus de la 3,5% la 3,2%.

În același timp, scumpirea energiei a continuat într-un ritm mai lent, rata anuală reducându-se de la 10,8% la 8,5%.

Datele Eurostat arată că 22 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au înregistrat o scădere a inflației în luna iunie.

În principalele economii din zona euro, Germania a raportat o inflație de 2,4%, Franța de 2%, Italia de 3%, iar Spania de 3,6%, ceea ce indică o evoluție diferită de la o țară la alta, dar cu o tendință generală de temperare a creșterii prețurilor.

Deși inflația s-a redus, perspectivele rămân marcate de incertitudini. Evoluțiile din Orientul Mijlociu și tensiunile dintre Statele Unite și Iran au readus presiunea asupra pieței energetice.

După ce la sfârșitul lunii iunie prețul petrolului Brent coborâse în jurul valorii de 72 de dolari pe baril, cotația a revenit spre aproximativ 87 de dolari. Atacurile asupra transportului maritim și noile sancțiuni au alimentat temerile privind o nouă creștere a costurilor energiei, care s-ar putea reflecta în inflație în lunile următoare.

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a explicat că majorarea dobânzii decisă în iunie a fost determinată de presiunile inflaționiste existente, nu de o măsură preventivă.

Ea a adăugat că instituția nu urmează un calendar fix în privința dobânzilor, iar fiecare hotărâre va fi luată în funcție de cele mai recente date economice. Potrivit estimărilor BCE, inflația ar putea reveni la ținta de 2% abia spre sfârșitul anului 2027, dacă politica monetară va rămâne suficient de restrictivă.

Economiștii consideră că actualele date privind inflația susțin menținerea dobânzilor la nivelul actual în ședința din iulie. Totuși, dacă prețurile la energie vor continua să crească pe fondul tensiunilor geopolitice, Banca Centrală Europeană ar putea reveni la înăsprirea politicii monetare în lunile următoare.

Mai multe instituții financiare, inclusiv ING, estimează că dobânzile vor rămâne nemodificate la această reuniune, însă o nouă majorare în luna septembrie rămâne o posibilitate luată în calcul de piețe.

În prezent, BCE este singura dintre marile bănci centrale occidentale care a majorat dobânzile în actualul val inflaționist, în timp ce Rezerva Federală a Statelor Unite și Banca Angliei au preferat să mențină costul creditării la nivelurile actuale, în așteptarea unor noi indicatori economici.