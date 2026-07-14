Euro digital se apropie de lansare. Cum vor putea fi făcute plățile

Negocierile privind cadrul legislativ al euro digital au început luni între Parlamentul European, guvernele statelor membre și Comisia Europeană, la trei ani după prezentarea propunerii legislative. Obiectivul este ca actele normative să fie adoptate până la sfârșitul acestui an, pentru ca Banca Centrală Europeană (BCE) să poată lua decizia oficială privind lansarea noii monede digitale la 1 ianuarie 2027.

Dacă proiectul va fi aprobat conform calendarului actual, euro digital ar urma să fie disponibil pentru public în 2029, după o perioadă de testare care va începe în 2027 și la care vor participa aproximativ 40 de bănci și companii de plăți, potrivit Reuters.

Euro digital va reprezenta o versiune electronică a numerarului, emisă direct de Banca Centrală Europeană. Va fi singura formă de bani ai băncii centrale disponibilă populației în format exclusiv digital.

BCE a transmis că introducerea euro digital nu înseamnă dispariția bancnotelor și monedelor. Numerarul va continua să circule fără limită de timp, însă instituția consideră că este necesară o alternativă digitală, în contextul în care plățile în numerar sunt tot mai puțin utilizate, iar criptomonedele și monedele stabile (stablecoins), majoritatea raportate la dolarul american, câștigă tot mai mult teren.

Potrivit BCE, noul sistem ar consolida încrederea în sistemul financiar european și ar reduce dependența Uniunii Europene de marii operatori americani de plăți, precum Visa, Mastercard și PayPal.

Utilizatorii vor putea efectua plăți fără costuri prin intermediul unei aplicații dedicate sau direct din aplicațiile de mobile banking puse la dispoziție de bănci.

Persoanele care nu utilizează telefoane inteligente vor avea posibilitatea să folosească un card special destinat plăților în euro digital.

În același timp, comercianții vor fi obligați, în majoritatea situațiilor, să accepte euro digital, acesta urmând să aibă statut de mijloc legal de plată.

Legea va limita și comisioanele pe care băncile și furnizorii de servicii de plată le vor putea percepe comercianților. Sectorul bancar susține însă că ar trebui să existe mecanisme de compensare pentru costurile generate de adaptarea infrastructurii informatice la noul sistem.

Pentru a evita retragerea masivă a banilor din conturile bancare către euro digital, legislația va introduce un plafon al sumelor care pot fi deținute.

În prezent, negocierile iau în calcul o limită de aproximativ 3.000 de euro pentru fiecare utilizator. După efectuarea unor plăți, soldul va putea fi alimentat din nou până la atingerea acestui plafon.

De asemenea, sumele deținute în euro digital nu vor genera dobândă, măsură menită să descurajeze transferarea economiilor din sistemul bancar către noua monedă digitală.

Banca Centrală Europeană susține că nu va avea acces la detaliile plăților efectuate de utilizatori.

În cazul tranzacțiilor realizate prin aplicațiile băncilor, instituțiile financiare vor avea acces la informații în același mod în care gestionează și în prezent plățile electronice.

Proiectul prevede și introducerea unui mod offline, care va permite efectuarea plăților fără conexiune la internet. În această situație, detaliile tranzacțiilor nu vor fi înregistrate, urmând să fie actualizate doar soldurile conturilor utilizatorilor.

Dacă procesul legislativ va fi finalizat conform planului, BCE ar putea aproba oficial euro digital la 1 ianuarie 2027, exact la 25 de ani de la introducerea bancnotelor și monedelor euro, iar lansarea pentru public este estimată pentru 2029, după încheierea fazei pilot.