Euro digital, aprobat de Parlamentul European. Calendarul lansării

Parlamentul European a avansat marți proiectul privind euro digital, după ce Comisia pentru afaceri economice și monetare a adoptat poziția legislativului referitoare la viitoarea monedă electronică emisă de Banca Centrală Europeană. Votul deschide calea negocierilor cu statele membre și conturează un calendar care prevede un proiect pilot în 2027 și o posibilă lansare completă în 2029, potrivit Euractiv.

Comisia de specialitate a Parlamentului European a aprobat înființarea monedei euro digitale cu 43 de voturi pentru, 14 împotrivă și o abținere. Susținătorii proiectului consideră că noul instrument de plată ar putea reduce dependența Europei de sistemele de plată controlate de companii americane, precum Visa și Mastercard.

La fel ca numerarul, euro digital ar urma să fie emis și garantat de Banca Centrală Europeană. Propunerea legislativă a fost prezentată inițial de Comisia Europeană în anul 2023.

Parlamentul European urmărește ajungerea la un acord cu statele membre până la sfârșitul acestui an. Dacă negocierile vor fi finalizate, proiectul pilot ar putea fi lansat în a doua parte a anului 2027, iar emiterea completă de către BCE este avută în vedere pentru anul 2029.

„Aceasta este o zi istorică pentru Europa”, a declarat Aurore Lalucq, parlamentară socialistă franceză și președintă a comisiei, după vot.

Proiectul euro digital a fost în repetate rânduri contestat de unele formațiuni politice, care și-au exprimat temeri privind protecția vieții private și posibilitatea ca moneda digitală să înlocuiască numerarul.

În același timp, dezbaterile au vizat și aspecte tehnice, inclusiv funcționarea unei versiuni offline a sistemului.

Fernando Navarrete Rojas, negociatorul Parlamentului European pentru acest dosar, a susținut inițial o variantă limitată a sistemului, care să poată fi utilizată doar în lipsa unei conexiuni la internet sau la rețeaua mobilă. Ulterior, europarlamentarul spaniol și-a modificat poziția, după opoziția exprimată de grupurile politice de centru și de stânga.

„Consolidăm accesul la numerar și acceptarea acestuia, punând la dispoziție banii băncii centrale în formă digitală”, a declarat Navarrete Rojas într-un comunicat emis după vot. „Euro digital va completa numerarul, nu îl va înlocui.”

Acordul a fost salutat și de organizația Finance Watch.

„Textul menține vie ambiția inițială a proiectului: asigurarea unui acces incluziv la banii publici într-un peisaj al plăților din ce în ce mai digital, protejând în același timp suveranitatea europeană”, a declarat Peter Norwood, responsabil senior de cercetare și advocacy în cadrul organizației.

Norwood a remarcat că votul privind euro digital a coincis cu susținerea continuării acceptării numerarului.

„Cele două propuneri sunt strâns legate între ele”, a spus Norwood, adăugând că acestea „vor oferi oamenilor și întreprinderilor o alegere reală, în loc de modelul existent bazat doar pe numerar și bani digitali privați”.

Votul din Parlamentul European a avut loc la o zi după ce președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat în fața eurodeputaților că aprobarea proiectului ar reprezenta o „etapă importantă” în evoluția monedei euro digitale.