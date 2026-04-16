Euro digital, între control și libertate. Miza unei dezbateri decisive pentru viitorul financiar al Europei

Într-un context marcat de accelerarea digitalizării și de presiunile economice generate de evoluțiile geopolitice, Europa își redefinește arhitectura financiară pentru a răspunde noilor realități. Inițiativa introducerii euro digital se înscrie în acest proces amplu de transformare și deschide una dintre cele mai sensibile dezbateri ale momentului: echilibrul dintre eficiența economică, autonomia strategică și protecția libertăților individuale.

Deciziile care vor fi luate în perioada următoare în legătură cu euro digital nu vor avea doar un impact tehnic asupra sistemului de plăți, ci vor influența pe termen lung structura economiei europene, cadrul legislativ și relația dintre stat și cetățean.

Pe 21 aprilie, între orele 11:00 și 13:00, în incinta Parlamentul European, va avea loc un panel dedicat profesioniștilor din domeniul juridic și economic. Evenimentul este găzduit de Gheorghe Piperea, profesor universitar și europarlamentar din cadrul grupului politic European Conservatives and Reformists.

În cadrul dezbaterii vor fi analizate implicațiile juridice, economice și sociale ale monedei digitale europene, într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să-și consolideze suveranitatea financiară în raport cu alte mari puteri globale.

Conferința reunește europarlamentari din mai multe state membre, reprezentanți ai instituțiilor europene, ai băncilor și ai sectorului financiar, specialiști în drept financiar-bancar din comunitatea Juridice.ro, analiști economici din România și din spațiul european, precum și experți în protecția datelor și drepturi digitale. Printre organizațiile reprezentate se numără European Banking Federation, European Data Protection Supervisor și European Digital Rights.

Una dintre temele centrale ale dezbaterii o reprezintă trasabilitatea plăților în contextul utilizării unei monede digitale. Aceasta ar putea contribui semnificativ la combaterea evaziunii fiscale, însă ridică în același timp întrebări sensibile privind raportul dintre stat și cetățean, în special în ceea ce privește supravegherea financiară.

Dincolo de beneficiile economice evidente, proiectul euro digital provoacă îngrijorări în mediul juridic, mai ales în legătură cu protecția drepturilor fundamentale. Deși Banca Centrală Europeană susține că viitorul sistem va integra standarde ridicate de confidențialitate, dezbaterea rămâne deschisă în ceea ce privește vulnerabilitățile legate de securitatea cibernetică și de potențialul acces abuziv la datele financiare.

Pentru România, stat care nu face încă parte din zona euro, introducerea euro digital deschide o serie de întrebări strategice. Participarea indirectă la ecosistemul financiar digital european ar putea accelera integrarea și modernizarea infrastructurii de plăți, dar ar putea genera și presiuni suplimentare asupra politicii monetare naționale și asupra sectorului bancar.

Studiul de caz al României va evidenția atât oportunitățile – precum creșterea incluziunii financiare și reducerea costurilor de tranzacție – cât și riscurile asociate. Printre acestea se numără nivelul încă redus de alfabetizare digitală în anumite segmente ale populației și vulnerabilitatea acestora în fața fraudelor cibernetice.

Evenimentul va crea un cadru de dialog între legiuitori europeni și reprezentanți ai parlamentelor naționale. Printre europarlamentarii participanți se numără Giovanni Crosseto, coordonator adjunct pentru Grupul ECR în Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare, Bogdan Rzońca și Stephen Bartulica, raportor din umbră pentru dosarul euro digital.

Discuțiile vor fi completate de contribuțiile unor experți în politici publice și drepturi digitale, precum Sebastian Kneidinger și Brendan Van Alsenoy, dar și de reprezentanți ai mediului economic și financiar, inclusiv analiști și membri ai asociațiilor bancare din România, precum Irina Chițu.

Dimensiunea juridică și mediatică a dezbaterii va fi reflectată prin participarea unor voci relevante din presa de specialitate și din practica juridică, precum Alina Matei, reprezentant al platformei Juridice.ro. În paralel, contribuțiile mediului academic și ale sectorului financiar privat vor completa analiza impactului economic și instituțional al proiectului.

