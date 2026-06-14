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Report de 6 milioane de euro la Loto 6/49. Noi șanse de câștig pentru români

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Report de 6 milioane de euro la Loto 6/49. Noi șanse de câștig pentru româniBilet Loto. Sursa Foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Loteria Română organizează duminică, 14 iunie 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cel mai mare report se înregistrează la Loto 6/49, unde premiul de categoria I a depășit 31,7 milioane de lei, echivalentul a peste 6 milioane de euro.

Noile extrageri au loc după ce, la tragerile desfășurate joi, 11 iunie, Loteria Română a acordat peste 17.000 de câștiguri, cu o valoare totală care a depășit 1,69 milioane de lei.

Reporturi de milioane de lei la principalele jocuri Loto

La Loto 6/49, premiul de categoria I a ajuns la peste 31,7 milioane de lei, adică mai mult de 6 milioane de euro. Și la jocul Noroc se înregistrează un report important, valoarea cumulată a premiului depășind 7 milioane de lei, respectiv peste 1,34 milioane de euro.

La Joker, reportul de categoria I este de peste 3,30 milioane de lei, echivalentul a peste 630.700 de euro. La Noroc Plus, premiul pus în joc la categoria I a depășit 258.300 de lei, în timp ce la Loto 5/40 reportul a trecut de 1,12 milioane de lei.

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La Super Noroc, reportul de categoria I este de peste 250.500 de lei.

Loteria Română

Loteria Română. Sursă foto: Facebook

Câștiguri importante la extragerea de joi

La tragerea Loto 6/49 desfășurată joi au fost acordate cinci premii la categoria a II-a, fiecare în valoare de 60.396,33 de lei. Biletele câștigătoare au fost jucate la o agenție din Reșița, pe platforma bilete.loto.ro, prin aplicația mobilă AmParcat.ro și pe platforma joaca.loto.ro.

Tot la extragerea de joi, la Joker, a fost câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 92.139,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din municipiul Câmpulung, județul Argeș.

Ultimul mare premiu la Loto 6/49 a fost acordat în februarie

Cel mai recent câștig de categoria I la Loto 6/49 a fost înregistrat pe 12 februarie 2026. Premiul a avut o valoare de 22.948.891,68 lei, adică peste 4,5 milioane de euro. Biletul câștigător a fost cumpărat online și a costat 28 de lei.

Ulterior, Loteria Română a anunțat că premiul a fost revendicat de un bărbat din județul Botoșani, în vârstă de aproximativ 50 de ani, care lucrează în domeniul transporturilor și joacă aceleași numere de mai bine de zece ani. De la acel câștig, premiul de categoria I la Loto 6/49 a continuat să crească, iar la extragerea de duminică valoarea acestuia a depășit pragul de 6 milioane de euro.

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