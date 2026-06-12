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Comisia Europeană, condiții legate de tranzacția Holcim–Xella. Ce se va întâmpla cu fabrica din Adjud

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Comisia Europeană, condiții legate de tranzacția Holcim–Xella. Ce se va întâmpla cu fabrica din AdjudHolcim. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Comisia Europeană (CE) a autorizat tranzacția prin care Holcim intenționează să preia Xella International, însă aprobarea este condiționată de respectarea unor măsuri menite să mențină concurența pe piața materialelor de construcții din România.

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Executivul european a analizat operațiunea în baza regulamentelor privind concentrările economice și a concluzionat că preluarea poate fi aprobată doar dacă Holcim renunță la anumite active.

În acest sens, compania s-a angajat să vândă integral fabrica de beton celular autoclavizat (BCA) din Adjud.

Comisia Europeană

Comisia Europeană. Sursă foto: Captură video

Îngrijorări privind concurența pe piața BCA

În urma investigației desfășurate de Comisia Europeană, s-a constatat că atât Holcim, cât și Xella ocupă poziții importante pe piața producției și comercializării de BCA din România, fiind printre principalii furnizori din sector.

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Potrivit concluziilor anchetei, integrarea celor două companii ar fi putut reduce nivelul concurenței pe această piață, motiv pentru care autoritățile europene au solicitat măsuri corective înainte de aprobarea tranzacției.

Fabrica din Adjud, activul-cheie al angajamentului

Pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie, Holcim a propus cedarea fabricii de BCA din Adjud.

După evaluarea angajamentului și consultarea pieței, oficialii europeni au considerat că măsura este suficientă pentru a elimina riscurile concurențiale identificate.

Ca urmare, Comisia Europeană a decis că operațiunea nu mai ridică probleme semnificative din perspectiva concurenței, cu condiția implementării integrale a angajamentelor asumate.

Tranzacția va fi monitorizată

Procesul de cesionare a activelor va fi supravegheat de un mandatar independent, desemnat pentru a verifica respectarea obligațiilor asumate de Holcim.

Totodată, viitorul cumpărător al fabricii din Adjud va trebui să primească aprobarea Comisiei Europene în cadrul unei proceduri separate, menită să garanteze că noul proprietar poate menține o concurență efectivă pe piață.

Tranzacția prin care Holcim preia Xella International a fost notificată oficial Comisiei Europene la data de 20 aprilie 2026.

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