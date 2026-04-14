Compania Lafarge, condamnată în Franța pentru finanțarea terorismului în Siria

Compania Lafarge a fost găsită vinovată de finanțarea terorismului în Siria, relatează Reuters. Instanța din Paris a stabilit că subsidiara sa a plătit milioane de euro către grupări jihadiste pentru a menține operațiunile active.

Un tribunal din Paris a decis că grupul Lafarge, parte a Holcim, este vinovat de finanțarea unor organizații teroriste în timpul conflictului din Siria. Decizia marchează primul caz în care o companie este condamnată în Franța pentru astfel de fapte.

Procesul a fost inițiat în urma unei plângeri depuse de organizațiile Sherpa și ECCHR, care au calificat verdictul drept „o decizie istorică în lupta împotriva impunității corporațiilor multinaționale”.

Judecătorii au stabilit că subsidiara Lafarge din Siria a plătit în total 5,59 milioane de euro către grupări jihadiste, inclusiv Islamic State și al-Nusra Front, în perioada 2013 – septembrie 2014.

Președinta completului de judecată, Isabelle Prevost-Desprez, a declarat că aceste plăți au contribuit la consolidarea unor organizații responsabile de atacuri violente. „Este clar pentru instanță că scopul unic al finanțării unei organizații teroriste a fost menținerea în funcțiune a fabricii din Siria din motive economice. Plățile către entități teroriste au permis Lafarge să își continue operațiunile”, a spus aceasta.

Magistrații au mers mai departe și au anunțat: „Aceste plăți au luat forma unui veritabil parteneriat comercial cu Statul Islamic”.

Printre cei condamnați se află fostul director general, Bruno Lafont, care a primit o pedeapsă de șase ani de închisoare. Avocatul său a anunțat că decizia va fi contestată.

De asemenea, Christian Herrault, fost director general adjunct, a fost condamnat la cinci ani de detenție și intenționează să facă apel. Alte persoane implicate au primit pedepse cuprinse între un an și șapte ani de închisoare, precum și amenzi.

Instanța a aplicat companiei o amendă de 1,125 milioane de euro, reprezentând nivelul maxim prevăzut de lege.

„Lafarge SA recunoaște concluzia instanței, care vizează o situație din trecut, legată de fapte petrecute în urmă cu mai bine de un deceniu și care au încălcat flagrant Codul de Conduită al companiei”, a transmis Lafarge, într-o reacție oficială.

„Decizia reprezintă un moment important în demersurile Lafarge SA de a gestiona responsabil această situație din trecut, iar compania analizează motivarea instanței”, a mai anunțat compania.

Fabrica de ciment din Jalabiya, situată în nordul Siriei, a fost achiziționată în 2008 pentru 680 de milioane de dolari și a devenit operațională în 2010, cu puțin timp înainte de izbucnirea conflictului din cadrul Syrian Civil War.

Pentru a menține producția, compania a efectuat plăți pentru tranzitul angajaților, clienților și furnizorilor prin zone controlate de grupări armate. Instanța a identificat peste 800.000 de euro plătiți pentru asigurarea trecerii în siguranță. Alte 1,6 milioane de euro au fost utilizate pentru achiziția de materii prime din cariere aflate sub controlul Statului Islamic.

Într-un dosar separat din Statele Unite, compania a admis în 2022 că subsidiara sa a plătit aproximativ 6 milioane de dolari către aceleași grupări pentru a permite desfășurarea activităților în Siria. În urma acordului cu autoritățile americane, Lafarge a achitat 778 de milioane de dolari sub formă de amenzi și confiscări.

În Franța, compania este în continuare investigată într-un alt dosar, care vizează posibila complicitate la crime împotriva umanității legate de activitatea desfășurată în Siria.