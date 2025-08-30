Social Accident grav la o fabrică de beton de lângă Chişinău. Victima a zăcut o oră fără ajutor







Republica Moldova. Un macaragiu de la o fabrică de beton de lângă Chişinău a ajuns în stare gravă la spital, fiind accidentat la locul de muncă. Bărbatul a zăcut aproape o oră până la venirea medicilor, ambulanţa nefiind chemată minute în şir după accident.

Potrivit postului TV8, Victima se numeşte Nicolae Caşu şi este locuitor din satul Băcioi, raionul Ialoveni. Familia bărbatului acuză angajatorul de neglijenţă şi sarcina exagerată pe care o executa zilnic macaragiul.

Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Din imagini se vede cum Nicolae Cașu, manevrând macaraua cu o telecomanda, ridică o construcție de metal. La un moment dat, macaraua începe ă se clatine începe să se clatine și îl lovește. Iar macaragiul cade la pământ.

Macaraua a fost la un pas să cadă peste un alt muncitor. Acesta a reuşit să se îndepărteze cu o secundă înainte ca să cadă macaraua.

Natalia Caşu, soţia macaragiului, susţine că tehnica era defectă. Din care motiv soţul nu reuşea să îndeplinească norma zilnică de muncă. Lucru care îl supăra pe angajator.

„Soțul spunea că doi bărbați strigau acolo, hai mai repede, hai mai repede că trebuie să facem norma, că noi suntem achitați din normă și mai repede și mai repede și el din neatenție a apăsat pe un buton. De la care s-a întâmplat situația care s-a întâmplat”, a declarat Natalia Cașu pentru TV 8.

Soţia victimei susţine că angajatorul ar încerca să muşamalizeze cazul. Din care motiv nu au chemat salvarea imediat după accident.

„Soțul a spus că el se ruga, chemați ambulanța, că eu mă simt rău. Mi-a povestit totul în detaliu. cum a fost, cum a căzut, cum l-a rugat pe master să-l ia să-l ducă la spital. Sau măcar să cheme ambulanța. Dar el a spus că mai bine să facem să vă duc eu acasă, cumva poate te urc pe o targă și o să spui că ai venit și ai căzut jos de pe casă. Că nouă ne vei face probleme la serviciu”, mai spune Natalia Cașu.

Accidentele la locul de muncă rămân o problemă pentru Republica Moldova. Deseori, angajatorii şi angajaţii nu respectă regulile privind securitatea muncii. De exemplu, în imaginile video de la fabrica de beton din Băcioi se vede că muncitorii nu sunt echipaţi corespunzător.

Anual în Republica Moldova sunt înregistrate între 500 şi 550 accidente de muncă. Iar unul din zece cazuri se soldează cu decesul angajatului. Numărul de cazuri care nu au fost raportate la Inspectoratul de Stat al Muncii rămâne o taină.

Sănătatea și siguranța angajatului este reglementată de Legea N186-XVI din 10 iulie 2008. Prezenta lege reglementează raporturile juridice ce ţin de instituirea de măsuri privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă. De asemenea stabileşte principiile generale privind prevenirea riscurilor profesionale.

Potrivit legii, fiecare angajator este obligat nu doar să asigure condiții de muncă sigure (plan de evacuare, sistem de stingere a incendiilor, echipamentele de lucru, truse de prim ajutor etc). Dar și să instruiască lucrătorii. Acest lucru este adesea respins. Iar angajatului i se cere „să semneze că a luat cunoștință”.

Potrivit legii, directorul întreprinderii este obligat imediat să anunțe despre accidentul de muncă la Inspectoratul de Stat al Muncii și la Casa Națională de Asigurări Sociale. Dacă în urma accidentului angajatul a suferit o traumă sau a decedat, atunci angajatorul este obligat să anunțe despre acest lucru la comisariatul de poliție al raionului unde s-a produs accidentul.

Chetuielile legate de investigarea accidentelor, de efectuarea expertizei, pregătirea actelor și expedierea lor sunt acoperite de angajator.