Minerii din Valea Jiului s-au blocat în subteran. Proteste spontane în mai multe zone

Situație tensionată în Valea Jiului. Minerii de la Exploatarea Minieră Vulcan s-au blocat în subteran, iar la mina Lupeni are loc un protest spontan în fața unității. Nemulțumirea principală: întârzierea plății salariilor, care trebuiau achitate în urmă cu două zile.

La mina Livezenu, zeci de muncitori îl așteaptă pe directorul general al Complexului Energetic Hunedoara (CEH), Eduard Mija, în sala de apel, după ce acesta a anunțat că își va da demisia dacă problema nu va fi rezolvată urgent.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat vineri că au fost alocate 50 de milioane de lei pentru 2.200 de mineri din Valea Jiului, după ce aceștia nu și-au primit salariile la timp.

„În urmă cu două zile am aflat de situația foarte complicată de la complexul energetic Valea Jiului, în care 2.200 de oameni, care și așa lucrează în condiții foarte grele, care își pun viața în pericol de fiecare dată când intră în subteran, nu și-au primit salariile la timp”, a transmis Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, în termen de 24 de ore a fost emisă o ordonanță de urgență, prin care a fost creat cadrul legal pentru alocarea fondurilor necesare.

„Am făcut o ordonanță de guvern și am emis ordinul de ministru prin care putem aloca 50 de milioane de lei în prima etapă, pentru a plăti în cel mai scurt timp posibil salariile oamenilor”, a declarat Ivan.

Bogdan Ivan a criticat dur conducerea Complexului Energetic Hunedoara pentru modul în care a gestionat situația. Ministrul a transmis că este inacceptabil ca autoritățile să fie informate despre criza salarială abia „pe ultima sută de metri”.

„E o situație care nu-mi place absolut deloc. Nu mi se pare onest și corect ca oameni plătiți să-și facă treaba în conducerea companiei să nu facă acest lucru la timp și să ne informeze doar pe ultima sută de metri când există o problemă reală, să venim și să îi salvăm în continuare”, a afirmat ministrul Energiei.

Acesta a precizat că banii vor fi virați în cel mai scurt timp către companie, pentru ca minerii să își poată primi salariile restante.

Criza a dus la proteste spontane în mai multe exploatări miniere din Valea Jiului:

La Vulcan , minerii din schimburile 1 și 2 s-au blocat în subteran , refuzând să iasă la suprafață.

La Lupeni , zeci de muncitori protestează în fața minei , nemulțumiți de întârzierile salariale.

La Livezenu, minerii îl așteaptă pe directorul general al CEH, Eduard Mija, în sala de apel, solicitând garanții clare privind plata banilor.

Potrivit Rador Radio România, Eduard Mija ar fi demisionat la presiunea minerilor de la Lupeni și ar urma să părăsească funcția dacă situația nu va fi rezolvată în cursul acestei zile.

Deși Guvernul a adoptat ordonanța de urgență pentru alocarea fondurilor, minerii susțin că banii nu au ajuns încă la ei.

Potrivit Sindicatului „Muntele”, există incertitudini privind momentul în care salariile vor fi efectiv plătite.

„Salariile minerilor nu au fost încă virate și nu se știe dacă vor fi plătite astăzi”, a declarat, pentru Radio România Actualități, corespondentul Ilie Pintea.

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a transmis un mesaj public către mineri, prin intermediul unei postări pe Facebook. Acesta a asigurat că salariile vor fi plătite și le-a mulțumit minerilor pentru munca depusă.

„Dragi mineri, vreau să vă transmit, din suflet, întreaga mea apreciere și respectul meu profund. Niciodată nu v-am neglijat, am fost mereu alături de voi și de familiile voastre, pentru că munca voastră grea și sacrificiile pe care le faceți zi de zi sunt temelia pe care s-a clădit și se sprijină județul Hunedoara. Dificultățile întâmpinate zilele acestea sunt reale, dar împreună le-am depășit și de această dată, iar salariile vor ajunge la fiecare dintre voi”, a scris Nistor.

Totodată, acesta a criticat politicienii care încearcă să speculeze criza:

„Vă îndemn să nu vă lăsați influențați de politicienii de ocazie, de genul celor ca Tiberiu Barstan sau Călin Marian, care nu caută decât să facă zgomot și să profite de necazurile voastre pentru imagine și profit politic. Eu rămân, ca întotdeauna, alături de voi, cu respect și considerație. Minerii hunedoreni merită sprijin, nu spectacol ieftin și lupte politice”, a mai adăugat președintele CJ Hunedoara.