Miner salvat după 14 zile într-o mină inundată din Mexic. Operațiune dificilă, soldată cu victime

Un miner mexican a fost scos în viață după aproape două săptămâni petrecute sub pământ, într-o mină inundată din statul Sinaloa, într-un caz care a atras atenția asupra riscurilor persistente din industria minieră a țării, potrivit Halifax City News.

Intervenția, desfășurată contracronometru, s-a încheiat însă și cu pierderi de vieți omenești.

Francisco Zapata Nájera a fost găsit în viață după ce a rămas blocat timp de aproape 14 zile în urma prăbușirii minei Santa Fe, produsă pe 25 martie. Potrivit autorităților, echipele de intervenție au reușit să ajungă la acesta doar după ce au evacuat cantități mari de apă din galeriile inundate.

Conform informațiilor oficiale, minerul a fost localizat de scafandri, însă accesul până la el a fost extrem de dificil. „Echipele de salvare nu au putut ajunge la el prin zonele puternic inundate timp de 21 de ore”, au transmis autoritățile.

După extragere, acesta a fost transportat cu un elicopter al Forțelor Aeriene Mexicane la un spital din Mazatlán, unde a primit îngrijiri de specialitate.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a descris intervenția drept „incredibilă”, în contextul condițiilor extreme în care s-a desfășurat operațiunea.

În același incident, autoritățile au confirmat moartea a doi mineri, iar un altul este în continuare dat dispărut. Inițial, patru muncitori au rămas blocați în subteran, în timp ce alți 21 au reușit să se salveze imediat după prăbușire.

Un alt supraviețuitor fusese scos la suprafață la câteva zile după accident, de la o adâncime de aproximativ 300 de metri.

A man trapped for nearly two weeks in a flooded gold mine in Sinaloa, Mexico, has been rescued by military divers. Structural failure and flooding caused the mine to collapse, killing two other workers. pic.twitter.com/MmZmpZ8Iam — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 9, 2026

Operațiunea de salvare a implicat echipe numeroase, inclusiv militari, tehnicieni și scafandri, care au lucrat continuu pentru a evacua apa și a stabiliza structura minei.

Primele informații indică faptul că accidentul a fost provocat de o defecțiune structurală care a dus la ruperea unei acumulări de reziduuri miniere, provocând inundarea galeriilor.

Minele din zonă sunt caracterizate prin rețele extinse și adânci, ceea ce a complicat semnificativ intervenția. În acest caz, minerii erau blocați la aproximativ 300 de metri adâncime, într-un sistem subteran afectat de acumulări masive de apă.

Pentru salvare, autoritățile au utilizat pompe industriale și echipe de scafandri specializați, iar operațiunea a durat aproape două săptămâni.

Incidentul readuce în atenție problemele cronice de siguranță din sectorul minier mexican, considerat unul dintre cele mai periculoase din țară.

În 2022, zece mineri au murit în urma inundației de la mina El Pinabete din Coahuila, iar în 2006, explozia de la Pasta de Conchos a provocat moartea a 65 de persoane, fiind cel mai grav accident minier din Mexic.

Potrivit relatărilor internaționale, astfel de tragedii sunt adesea asociate cu lipsa unor măsuri adecvate de siguranță și supraveghere în exploatările miniere