Peste 200 de morți după o alunecare de teren la o mină de coltan din Congo

O alunecare de teren provocată de ploi abundente a dus la moartea a peste 200 de persoane la mina de coltan Rubaya din estul Republicii Democrate Congo, potrivit informațiilor comunicate miercuri de Ministerul Minelor din această țară, potrivit Reuters.

Incidentul a avut loc marți și reprezintă unul dintre cele mai grave accidente recente din sectorul minier al regiunii, într-o zonă deja afectată de conflicte armate și instabilitate.

Datele oficiale indică un bilanț ridicat al victimelor, însă reprezentanți ai grupării rebele care controlează zona au transmis anterior o estimare mult mai redusă a numărului de morți.

Ministerul Minelor din Republica Democrată Congo a anunțat că peste 200 de persoane și-au pierdut viața în urma alunecării de teren. Conform autorităților, aproximativ 70 dintre victime sunt copii.

De asemenea, mai multe persoane rănite au fost transportate către unități medicale din orașul Goma, situat în apropierea locului unde s-a produs accidentul.

Incidentul a avut loc în contextul unor ploi puternice care au afectat regiunea în ultimele zile. Potrivit unui oficial al grupării rebele AFC/M23, care controlează zona minieră, condițiile meteorologice au contribuit la declanșarea tragediei.

Acesta a declarat: „Incidentul s-a produs din cauza ploilor abundente din ultimele zile.”

În timp ce autoritățile congoleze au raportat peste 200 de decese, un oficial de rang înalt din cadrul grupării AFC/M23 a afirmat anterior pentru Reuters că numărul victimelor ar fi mult mai mic.

Acesta a declarat că „doar cinci sau șase au murit în accident”.

Gruparea rebelă controlează mina Rubaya din anul 2024. La momentul publicării informațiilor, un purtător de cuvânt al M23 nu a oferit un comentariu oficial cu privire la cifrele prezentate de guvern.

Mina Rubaya este una dintre cele mai importante exploatări de coltan din lume. Potrivit datelor citate de Reuters, aceasta produce aproximativ 15% din coltanul la nivel global.

Coltanul este o materie primă esențială pentru obținerea tantalului, un metal rezistent la temperaturi ridicate. Tantalul este utilizat pe scară largă în industria tehnologică și aerospațială, fiind prezent în componente pentru telefoane mobile, computere, turbine cu gaz și echipamente din domeniul aerospațial.

Recent, mina Rubaya a fost inclusă pe o listă scurtă de active miniere pe care guvernul congolez le-ar putea propune Statelor Unite în cadrul unui cadru de cooperare privind mineralele.

Potrivit unui alt oficial al AFC/M23, zona afectată de alunecarea de teren era deja considerată vulnerabilă din punct de vedere al siguranței.

Acesta a declarat:

„Amplasamentul avariat este unul dintre cele în care continuarea activității a fost descurajată în așteptarea securizării zonei și a implementării unor măsuri de protecție pentru mineri”.

Autoritățile și organizațiile locale monitorizează situația, în timp ce operațiunile de salvare și evaluare continuă.

Tragedia are loc la doar o lună după un alt accident grav în aceeași zonă. La sfârșitul lunii ianuarie, un incident similar produs la mina Rubaya a provocat moartea a peste 200 de persoane.

Seria acestor evenimente evidențiază riscurile majore cu care se confruntă minerii din regiune, unde activitatea de exploatare are loc adesea în condiții dificile și într-un context de securitate instabil.