Cine se află în spatele operațiunii lui Potra din Congo. Scenariul exploziv al unui profesor britanic

Horațiu Potra. Sursa foto: Captură video Youtube
Operațiunea coordonată de Horațiu Potra în Republica Democratică Congo ar putea indica o implicare indirectă a unui stat influent interesat să își protejeze interesele strategice din regiune, a explicat Christopher Kinsey, profesor la King’s College London, la un post TV.

Profesorul britanic: „Românii au fost instrumentul unui stat, nu ştim care”

Christopher Kinsey a afirmat că prezența românilor în zona Goma nu poate fi pusă doar pe seama unei inițiative private. El a susținut că în spatele operațiunii s-ar putea afla un stat care a avut de câștigat din desfășurarea acestor agenți de securitate în estul Congo.

„Românii au fost instrumentul unui stat, nu ştim care. Presupunerea mea educată e că au fost acolo pentru că o ţară a avut beneficii pe urma prezenţei lor. Nu ştiu care, aş putea specula, dar nu vreau”, a spus Christopher Kinsey, într-un interviu pentru TVR.

Profesorul a clarificat diferența dintre contractori, agenți de securitate și mercenari, explicând că delimitarea ține de participarea directă la lupte. În analiza sa, românii trimiși în Congo nu s-ar fi rezumat la instruire, ci ar fi avut un rol mai larg în sprijinul forțelor guvernamentale de la Kinshasa.

„Românii au fost implicaţi în pregătire, dar de asemenea au sprijinit şi operaţiunile militare şi ar fi un sprijin direct în luptă. S-ar putea să fi fost implicaţi în sprijinirea artileriei, de exemplu, şi e mai mult decât pregătire, instrucţie”, a mai spus acesta.

De ce ar fi rămas ambiguă definiția mercenariatului în convențiile internaționale

Specialistul britanic a afirmat că marile puteri au folosit și vor continua să folosească firme private de securitate pentru a-și promova interesele, menținând astfel un grad de negare plauzibilă în situații controversate. El consideră că definiția mercenariatului din convențiile internaționale a rămas intenționat ambiguă, ceea ce permite interpretări diferite.

„Dacă fac ceva greşit, guvernul pe care-l reprezintă poate spune că nu are nicio implicare. Poate nega. Nu poate nega că acei contractori sunt acolo, dar poate lejer nega implicarea”, a mai spus acesta.

Potra ar fi trimis în Congo aproximativ 1.000 de români

Pe parcursul a peste doi ani, Potra ar fi trimis în Congo aproximativ 1.000 de români, care se ocupau de instruirea militarilor guvernamentali de la Kinshasa implicați în conflictul cu rebelii.

Situația s-a agravat la începutul anului trecut, când rebelii M23 au preluat controlul asupra regiunii în care se aflau românii. Aproximativ 300 dintre ei au fost aproape capturați, iar autoritățile de la București au reușit să îi evacueze prin Rwanda.

Ulterior, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne au constatat că printre persoanele aflate în Congo se numărau și militari activi din structurile statului român, care își luaseră concediu parental pentru a participa la aceste misiuni.

