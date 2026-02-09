Justitie

Alex Dorneanu, fost luptător în legiunea străină, dezvăluiri despre Horațiu Potra. Cine este de fapt mercenarul

Comentează știrea
Alex Dorneanu, fost luptător în legiunea străină, dezvăluiri despre Horațiu Potra. Cine este de fapt mercenarulHorațiu Potra. Sursa foto: INQUAM/Mălina Norocea
Din cuprinsul articolului

Un fost luptător din legiunea străină, Alex Dorneanu, a explicat că l-a cunoscut pe Potra și că nu e ce pare la televizor. Acesta a vorbit și despre traseul lucrativ al mercenarului.

Potra nu este ceea ce pare

Dorneanu a explicat că mercenarul ar fi diferit decât imaginea creionată public. ”Horațiu Potra a fost și el în legiune, nu l-am cunoscut nu am stat niciodată de vorbă cu el, față în față, dar știu foarte multe despre el.

Am avut numărul lui de telefon. Inclusiv contractul acesta din Congo, a recomandat foști colegi de ai mei. Imaginea care se vinde la televizor e cam falsă. Pentru că omul are caracter, dar în fine”, a spus fostul luptător.

Mercenarii, viață grea după plecarea din legiune

În momentul în care nu mai sunt în legiunea străină, mercenarilor le e greu să găsească de muncă. ”El s-a înrolat în legiunea străină, în anii 1990, chiar atunci. A făcut doar 5 ani, apoi a început să lucreze. Atunci nu era nimic mediatizat. Contactele pe care și le-a făcut, nu le-a făcut ușor. pentru că e greu să găsești ceva ok de muncă. Eu am văzut asta când am plecat prima dată pe contract și a trebuit să îmi caut eu ceva de muncă.

Dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu merge la judecată - Update
Dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu merge la judecată - Update
Ce vrea Meghan cu adevărat. „Scopul final este să fie regină”
Ce vrea Meghan cu adevărat. „Scopul final este să fie regină”
Horațiu Potra

Horațiu Potra. Sursa foto: Facebook

Te dezamăgesc oamenii care crezi că nu ar face asta. Aveam colegii care lucrau deja pe diferite contracte și mă bazam că mă ajută să găsesc ceva ok și nu era deloc așa. Dar când am ajuns pe contract ok în Somalia, în 2018. Eu m-am vândut foarte bine și contractorii mi-au cerut colegi și eu am ajutat băieți. E foarte greu să te descurci când pleci din legiune, dacă nu ai contracte făcute”, a mai spus Dorneanu.

Potra, relații în toată Africa

Pe de altă parte, fostul legionar a explicat că Potra a reușit să își facă prieteni peste tot. ”El s-a descurcat foarte bine. Știu că ajunsese să lucreze în Arabia Saudită, a fost gardă de corp, are contacte în Africa. El este unul dintre românii cu cele mai multe contacte în Africa. El a evadat inclusiv din pușcărie, a antrenat gărzile de corp ale unui președinte african”, a mai spus el.

3
4
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:38 - Prețurile mondiale la alimente scad și mai mult în ianuarie, potrivit FAO. Ce se întâmplă cu cerealele și uleiurile v...
15:25 - Dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu merge la judecată - Update
15:19 - Ministrul Justiției, despre înscrierile pentru șefia marilor parchete: S-au înscris procurori
15:14 - Turcescu despre USR: Un partid de trei lulele
15:02 - Ce vrea Meghan cu adevărat. „Scopul final este să fie regină”
14:56 - Marius Voineag candidează pentru funcția de adjunct al procurorului general: DNA este o instituție mai bine organizată

HAI România!

Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului

Proiecte speciale