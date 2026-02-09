Alex Dorneanu, fost luptător în legiunea străină, dezvăluiri despre Horațiu Potra. Cine este de fapt mercenarul

Un fost luptător din legiunea străină, Alex Dorneanu, a explicat că l-a cunoscut pe Potra și că nu e ce pare la televizor. Acesta a vorbit și despre traseul lucrativ al mercenarului.

Dorneanu a explicat că mercenarul ar fi diferit decât imaginea creionată public. ”Horațiu Potra a fost și el în legiune, nu l-am cunoscut nu am stat niciodată de vorbă cu el, față în față, dar știu foarte multe despre el.

Am avut numărul lui de telefon. Inclusiv contractul acesta din Congo, a recomandat foști colegi de ai mei. Imaginea care se vinde la televizor e cam falsă. Pentru că omul are caracter, dar în fine”, a spus fostul luptător.

În momentul în care nu mai sunt în legiunea străină, mercenarilor le e greu să găsească de muncă. ”El s-a înrolat în legiunea străină, în anii 1990, chiar atunci. A făcut doar 5 ani, apoi a început să lucreze. Atunci nu era nimic mediatizat. Contactele pe care și le-a făcut, nu le-a făcut ușor. pentru că e greu să găsești ceva ok de muncă. Eu am văzut asta când am plecat prima dată pe contract și a trebuit să îmi caut eu ceva de muncă.

Te dezamăgesc oamenii care crezi că nu ar face asta. Aveam colegii care lucrau deja pe diferite contracte și mă bazam că mă ajută să găsesc ceva ok și nu era deloc așa. Dar când am ajuns pe contract ok în Somalia, în 2018. Eu m-am vândut foarte bine și contractorii mi-au cerut colegi și eu am ajutat băieți. E foarte greu să te descurci când pleci din legiune, dacă nu ai contracte făcute”, a mai spus Dorneanu.

Pe de altă parte, fostul legionar a explicat că Potra a reușit să își facă prieteni peste tot. ”El s-a descurcat foarte bine. Știu că ajunsese să lucreze în Arabia Saudită, a fost gardă de corp, are contacte în Africa. El este unul dintre românii cu cele mai multe contacte în Africa. El a evadat inclusiv din pușcărie, a antrenat gărzile de corp ale unui președinte african”, a mai spus el.