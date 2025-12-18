Horațiu Potra, sabotat din interior. Revoltă printre mercenarii din Congo

Horațiu Potra ar fi fost trădat chiar de unul dintre oamenii săi de încredere, responsabil cu selecția mercenarilor trimiși în Congo. Potrivit informațiilor apărute, în locul unor luptători cu experiență, acesta ar fi recrutat persoane fără pregătire militară – foști taximetriști, lăcătuși mecanici sau pompieri – situație care ar fi generat nemulțumiri majore și o revoltă în rândul mercenarilor profesioniști, care s-au simțit expuși unui risc real pe câmpul de luptă.

Înainte de a fi implicat în campania lui Călin Georgescu și de a fi acuzat de tentativă de lovitură de stat, Horațiu Potra era cunoscut ca unul dintre principalii furnizori de mercenari români, în special pentru conflicte armate din Africa. Fost combatant în Legiunea Străină Franceză, acesta a activat ca gardă de corp pentru fostul emir al Qatarului și a fost implicat ulterior în operațiuni în Coasta de Fildeș, în baza unui contract cu fostul președinte Laurent Gbagbo, pentru investigarea unei revolte populare. După schimbarea puterii politice, Potra a fost capturat și închis de noile autorități, însă a reușit să evadeze și să se întoarcă în România.

Numele lui Horațiu Potra a revenit în prim-plan în iarna anului 2024, după moartea lui Vasile Badea, polițist din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale al Poliției Capitalei. Acesta a fost ucis în Congo, fiind împușcat de un lunetist al grupării M23, aflată în conflict cu armata congoleză. Ulterior s-a aflat că Badea fusese angajat de Potra pentru a antrena militari congolezi, în schimbul unui salariu lunar de 5.000 de euro.

Surse apropiate lui Potra au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că acesta se baza pe un colaborator de maximă încredere pentru recrutarea mercenarilor. Criteriile stabilite erau clare: candidații trebuiau să aibă pregătire militară și experiență în structuri de forță ale statului, precum Armata, Jandarmeria sau unități speciale ale Poliției.

Aceleași surse susțin însă că recrutorul ar fi încălcat aceste condiții și ar fi angajat, pe ascuns, persoane fără experiență militară, dar dispuse să își asume riscuri majore pentru un salariu de 5.000 de euro. În schimb, aceștia ar fi fost de acord să îi cedeze primele două salarii, urmând ca ulterior să își păstreze restul veniturilor pe durata contractului.

Problemele ar fi apărut atunci când mercenarii cu experiență au realizat că unii dintre colegii lor nu știau să mânuiască armele și nu aveau cunoștințele necesare pentru misiuni de luptă. Situația ar fi degenerat într-o revoltă, iar Potra ar fi fost informat că în grup se află persoane complet nepregătite, a căror incompetență putea pune în pericol viețile tuturor.

În urma verificărilor, Potra ar fi descoperit că, pentru aproximativ 10.000 de euro de persoană, omul său de încredere l-ar fi trădat, recrutând taximetriști, lăcătuși mecanici și pompieri pentru roluri de mercenari implicați în intervenții și instruirea militarilor congolezi.

Dați în urmărire internațională și arestați în lipsă, Horațiu Potra, fiul și nepotul său au fost aduși în România din Dubai, pe 20 noiembrie. Cei trei sunt cercetați pentru tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și încălcarea regimului materiilor explozive.