Premierul interimar Ilie Bolojan și premierul desemnat Eugen Tomac s-au întâlnit luni la sediul PNL. Bolojan a descris discuția ca una purtată „direct, fără ocolișuri", în timp ce Tomac a plecat cu o promisiune clară pentru români: nicio majorare de taxe și lista Guvernului finalizată până miercuri.

Președintele PNL a transmis că, din perspectiva partidului, un guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România. „Un astfel de Guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară", a declarat Bolojan.

Liderul PNL a precizat că la întâlnire au fost discutate problemele urgente ale României: absorbția fondurilor europene, accesarea granturilor din PNRR și nevoia de a îndeplini reformele asumate în 2021 și neîndeplinite până în prezent: „E vorba, în principal, de nouă legi care trebuie adoptate în Parlamentul României".

De asemenea, au fost abordate urgentarea finalizării lucrărilor pentru a nu pierde sumele alocate pentru granturi, reducerea cheltuielilor statului, problema deficitelor și aspectele legate de buna guvernare și funcționare a economiei. Bolojan a anunțat că grupurile parlamentare ale PNL se vor reuni la ora 15:00 pentru a fi informate cu privire la conținutul discuțiilor, iar la mijlocul săptămânii, miercuri sau joi, va fi convocat Biroul Politic Național pentru a lua o decizie privind poziționarea partidului față de Guvernul Tomac.

Premierul desemnat a declarat că pleacă încrezător de la întâlnire și că miercuri va finaliza lista Guvernului, care va fi unul tehnic, bazat pe specialiști fără carnet de partid. „Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante, ele trebuie continuate și eu sunt pregătit să duc mai departe cu foarte multă responsabilitate acest drum pe care România merge în clipa de față", a declarat Tomac.

Premierul desemnat a enumerat urgențele cu care se confruntă România: angajamentele din PNRR, jaloanele de îndeplinit pentru accesarea fondurilor europene, prima tragere din programul SAFE care trebuie pregătită în toamnă și obligația de a pregăti bugetul pentru anul viitor în termenele prevăzute de lege. „Ultima cerere de plată este pe 30 septembrie", a precizat Tomac, adăugând că sunt presiuni uriașe și că își dorește ca partidele să îi acorde șansa de a oferi României un guvern competent.

Întrebat dacă ia în calcul o eventuală scădere a taxelor, în contextul nemulțumirilor populației față de majorările fiscale, Tomac a răspuns direct: „Tot ce pot să promit este că nu vom avea majorări de taxe, majorări de impozite. Și evident că, acolo unde puțin putem corecta lucrurile, vom încerca, însă în acord cu partidele".

Tomac a mai spus că un guvern format din specialiști nu poate fi unul populist. „Nu veți auzi din partea mea excese sau enunțuri care pot doar să dea bine publicului. Traversăm o perioadă complicată și trebuie să dăm dovadă de foarte multă responsabilitate", a adăugat acesta.

Biroul Politic Național al PNL va fi convocat miercuri sau joi pentru a decide poziționarea oficială a partidului față de Guvernul Tomac. Premierul desemnat va finaliza, tot miercuri, lista miniștrilor pe care o va prezenta partidelor și, ulterior, Parlamentului.