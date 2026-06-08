Politica

Ce s-a discutat în culise la întâlnirea dintre Tomac și Bolojan. Promisiunile premierului desemnat și lista de miercuri

Comentează știrea
Ce s-a discutat în culise la întâlnirea dintre Tomac și Bolojan. Promisiunile premierului desemnat și lista de miercuriEugen Tomac. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Premierul interimar Ilie Bolojan și premierul desemnat Eugen Tomac s-au întâlnit luni la sediul PNL. Bolojan a descris discuția ca una purtată „direct, fără ocolișuri", în timp ce Tomac a plecat cu o promisiune clară pentru români: nicio majorare de taxe și lista Guvernului finalizată până miercuri.

Ce a spus Bolojan după întâlnire

Președintele PNL a transmis că, din perspectiva partidului, un guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România. „Un astfel de Guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară", a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Liderul PNL a precizat că la întâlnire au fost discutate problemele urgente ale României: absorbția fondurilor europene, accesarea granturilor din PNRR și nevoia de a îndeplini reformele asumate în 2021 și neîndeplinite până în prezent: „E vorba, în principal, de nouă legi care trebuie adoptate în Parlamentul României".

De asemenea, au fost abordate urgentarea finalizării lucrărilor pentru a nu pierde sumele alocate pentru granturi, reducerea cheltuielilor statului, problema deficitelor și aspectele legate de buna guvernare și funcționare a economiei. Bolojan a anunțat că grupurile parlamentare ale PNL se vor reuni la ora 15:00 pentru a fi informate cu privire la conținutul discuțiilor, iar la mijlocul săptămânii, miercuri sau joi, va fi convocat Biroul Politic Național pentru a lua o decizie privind poziționarea partidului față de Guvernul Tomac.

Cei care au avut credite cu ROBOR ar putea cere despăgubiri. Anunțul făcut de Consiliul Concurenței
Cei care au avut credite cu ROBOR ar putea cere despăgubiri. Anunțul făcut de Consiliul Concurenței
Rock'n Roll-ul văzut în 1957 prin ochii secretarului Uniunii Compozitorilor: Femeile sunt molestate, călcate în picioare, azvârlite, stropşite ca pătlăgelele, învârtite în tumbe
Rock'n Roll-ul văzut în 1957 prin ochii secretarului Uniunii Compozitorilor: Femeile sunt molestate, călcate în picioare, azvârlite, stropşite ca pătlăgelele, învârtite în tumbe

Ce a spus Tomac după întâlnirea cu PNL

Premierul desemnat a declarat că pleacă încrezător de la întâlnire și că miercuri va finaliza lista Guvernului, care va fi unul tehnic, bazat pe specialiști fără carnet de partid. „Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante, ele trebuie continuate și eu sunt pregătit să duc mai departe cu foarte multă responsabilitate acest drum pe care România merge în clipa de față", a declarat Tomac.

Premierul desemnat a enumerat urgențele cu care se confruntă România: angajamentele din PNRR, jaloanele de îndeplinit pentru accesarea fondurilor europene, prima tragere din programul SAFE care trebuie pregătită în toamnă și obligația de a pregăti bugetul pentru anul viitor în termenele prevăzute de lege. „Ultima cerere de plată este pe 30 septembrie", a precizat Tomac, adăugând că sunt presiuni uriașe și că își dorește ca partidele să îi acorde șansa de a oferi României un guvern competent.

Promisiunea despre taxe

Întrebat dacă ia în calcul o eventuală scădere a taxelor, în contextul nemulțumirilor populației față de majorările fiscale, Tomac a răspuns direct: „Tot ce pot să promit este că nu vom avea majorări de taxe, majorări de impozite. Și evident că, acolo unde puțin putem corecta lucrurile, vom încerca, însă în acord cu partidele".

Tomac a mai spus că un guvern format din specialiști nu poate fi unul populist. „Nu veți auzi din partea mea excese sau enunțuri care pot doar să dea bine publicului. Traversăm o perioadă complicată și trebuie să dăm dovadă de foarte multă responsabilitate", a adăugat acesta.

Ce urmează

Biroul Politic Național al PNL va fi convocat miercuri sau joi pentru a decide poziționarea oficială a partidului față de Guvernul Tomac. Premierul desemnat va finaliza, tot miercuri, lista miniștrilor pe care o va prezenta partidelor și, ulterior, Parlamentului.

Stiri calde

19:41 - Senatul a votat scutirea de impozit pentru mașinile care transportă acest tip de marfă

19:34 - Roger Federer revine pe teren la US Open. Fostul lider mondial va participa la un meci demonstrativ

19:25 - Tensiuni între Polonia și Ucraina după o decizie a lui Zelenski. Premierul Tusk cere dialog între cele două state

19:18 - Nota de plată a războiului din Orientul Mijlociu: Uniunea Europeană a achitat zeci de miliarde de euro în plus pentru...

19:09 - Colegiul Medicilor critică legea salarizării. Unii rezidenți ar putea pierde bani după avansare

19:02 - Alerta de tsunami a fost anulată în Filipine. Cel puțin 32 de persoane au murit după cutremur

18:53 - Cerințele PSD pentru susținerea lui Eugen Tomac. Sorin Grindeanu nu va accepta „modelul Bolojan”. Live Text

18:44 - Cum schimbă noile metode de plată digitală industria cazinourilor online

HAI România!

Sunt acri strugurii, Ilie?

Sunt acri strugurii, Ilie?

Severin & Turcescu

Severin & Turcescu

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Proiecte speciale