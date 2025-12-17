Tribunalul București, decizie definitivă în cazul lui Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale nu scapă de controlul judiciar

Tribunalul București a respins miercuri, 17 decembrie, contestația lui Călin Georgescu împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 1, care îl menține sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Hotărârea Tribunalului este definitivă.

„Respinge ca nefondată contestația formulată de contestatorul inculpat GEORGESCU CĂLIN împotriva Încheierii din camera de consiliu din data de 09.12.2025 pronunțate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 București în dosarul nr. 24185/299/2025/a1.4”, se arată în minuta Tribunalului București.

Tribunalul București a confirmat decizia Judecătoriei Sectorului 1 din 12 decembrie, menținând măsura controlului judiciar asupra lui Călin Georgescu, aflată în vigoare din februarie 2025. Instanța l-a mai obligat să achite 300 de lei pentru cheltuieli judiciare.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 este acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de genocid și crime de război, precum și de răspândirea ideilor, concepțiilor și doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată, prin cinci acte materiale.

Potrivit rechizitoriului, între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025, Georgescu a promovat în public doctrine fasciste, legionare și xenofobe. Exemplele includ mobilizarea națiunii pentru crearea „omului nou” prin palingeneză, susținerea unui lider carismatic și autoritar, glorificarea trecutului istoric în contrast cu prezentul, ultranaționalism populist cu elemente creștin-ortodoxe, cultul mareșalului Ion Antonescu și imitarea gesturilor, tonului și salutului legionar în discursul din 2 octombrie 2021, desfășurat în Piața Universității împotriva restricțiilor pandemice.

Dosarul a trecut recent de etapa camerei preliminare, însă decizia Judecătoriei Sectorului 1 nu a devenit definitivă decât după verdictul Tribunalului.

Călin Georgescu este cercetat și într-un alt dosar, în care este acuzat, printre altele, de tentativă de lovitură de stat, alături de mercenarul Horațiu Potra. Și acest caz se află în prezent în faza camerei preliminare.

Marți, după ce a mers la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar, Călin Georgescu a făcut o declarație controversată. În loc să răspundă întrebărilor jurnaliștilor, fostul candidat la prezidențiale a transmis un mesaj cu puternice trimiteri istorice și politice.

În fața jurnaliștilor, Călin Georgescu a ținut un discurs bazat pe un citat atribuit istoricului Nicolae Iorga, referitor la alegerile din România din 1915.

„Cel mai mare istoric al României, Nicolae Iorga, descriind alegerile din România anului 1915, nota următoarele: Ațâțări în toată țara. Corupție pretutindeni. Presiuni apăsătoare asupra alegătorilor. Injurii personale și calomnii odioase. Câștigă întotdeauna cine vrea guvernul. O mână de militanți aplaudă dezastrul. Poporul tace. Am încheiat citatul. Când trăim în teamă, înseamnă că am cedat libertatea. Iar când cedăm libertatea, cedăm credința. De aceea am spus că nu sunt un om politic, ci un om al credinței. Lupta mea este ca poporul român să fie liber. România este în Europa ca să fie respectată, nu ca să trăiască în frică. Astăzi, la 110 ani de la cuvintele lui Nicolae Iorga, întrebarea este simplă: ce vedem? Diferențe nu sunt. Asemănările sunt aproape identice. O copie fidelă. Acest blestem se va rupe. Atât am avut de spus. A sosit ceasul”, a fost mesajul transmis de Călin Georgescu.