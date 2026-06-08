Magistrații Curții de Apel București au decis că telefonul șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, rămâne în posesia procurorilor militari ai DNA. Instanța a respins contestația formulată de șeful SMA împotriva măsurilor dispuse de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție.

Curtea de Apel București a respins ca nefondată contestația generalului Gheorghiță Vlad împotriva ordonanțelor DNA din 2 iunie 2026 și a modului de aducere la îndeplinire a acestora. De asemenea, instanța a respins ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curții Constituționale formulată de șeful SMA. Generalul a fost obligat la plata sumei de 600 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Decizia este definitivă, cu recurs în termen de 48 de ore de la pronunțare cu privire la cererea de sesizare a Curții Constituționale.

„În baza art. 29 alin. (6) din Legea nr.47/1992 republicată, respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.165 alin. (2), art.166 şi art.171 C.proc.pen., art. 34 alin. (1) din Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi dispoziţiilor art. 112 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară În temeiul art.250 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 171 alin.2 Cod procedură penală respinge, ca nefondată contestaţia formulată de petentul Gheorghiță Vlad împotriva măsurilor dispuse prin ordonanţele nr. 50/3/P/2025 din data de 02.06.2026 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie — Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari şi a modului de aducere la îndeplinire. În temeiul art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă petentul la plata sumei de 600 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Cu recurs în termen de 48 de ore de la pronunţare cu privire la cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Pronunțata în şedinţă publică si pusă la dispoziție prin mijlocirea grefei instantei, astăzi, 08.06.2026”, se arată în decizia instanței.

O decizie similară a fost pronunțată în mai 2026 în cazul generalului Iulian Berdilă, locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării. Instanța a respins atât cererea de sesizare a Curții Constituționale, cât și plângerea formulată de Berdilă împotriva DNA. Și lui Berdilă i-a fost ridicat telefonul de către procurorii militari, după ce la percheziții au fost descoperite mesaje între generalii implicați în dosar.

Generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare de procurorii militari ai DNA pentru complicitate la uzurparea funcției, în dosarul angajărilor pe prietenii din Ministerul Apărării Naționale. În același dosar au fost inculpați generalii Mihai Șomordolea (r), Iulian Berdilă și Mircea Anicescu (r), fost locțiitor al șefului Direcției Generale Management Resurse Umane. Dosarul este instrumentat de Serviciul Militar al DNA de la jumătatea anului 2025. Potrivit surselor, generalul Vlad a refuzat inițial să își predea telefonul procurorilor, acesta fiindu-i ridicat ulterior la insistențele procurorilor militari ai DNA.

După ce Serviciul Militar al DNA a început dosarul, generalul cu patru stele Mihai Șomordolea, la acea vreme consilier de stat și secretar CSAT în Departamentul Securității Naționale, a fost trecut în rezervă de președintele Nicușor Dan și schimbat din funcție pe 30 ianuarie 2026.

Atât generalul Gheorghiță Vlad, cât și Iulian Berdilă au respins acuzațiile procurorilor militari. Cei doi au negat implicarea în activități de încălcare a legii și au lăsat să se înțeleagă că nu intenționează să se retragă din funcții. Generalul Vlad a declarat că nu poate să nu observe „caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acuzațiilor" și a afirmat că ancheta DNA „afectează imaginea conducerii instituției Statului Major al Apărării" și „riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru apărarea țării și siguranța cetățenilor".