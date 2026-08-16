La prima vedere, o pată umedă pe perete poate părea un detaliu minor, mai ales în zone precum bucătăria sau baia, unde aburul și variațiile de temperatură sunt frecvente. Totuși, în spatele acestor urme aparent banale se pot ascunde fie simple probleme de condens, fie infiltrații de apă care afectează structura locuinței. De asemenea, zonele afectate ajung să se umple de mucegai.

Există un test foarte simplu, realizat cu o bucată de folie de aluminiu, care poate oferi indicii rapide despre sursa umezelii.

Metoda nu înlocuiește o evaluare profesională, dar îi poate ajuta pe proprietari să înțeleagă mai bine natura problemei înainte de a ajunge la reparații costisitoare.

Testul nu necesită echipamente speciale. O bucată de folie se aplică peste zona afectată a peretelui și se fixează astfel încât să fie complet izolată de aerul din încăpere. După una până la două zile, folia se îndepărtează, iar analiza suprafeței acesteia poate oferi indicii relevante.

Dacă umezeala apare pe partea foliei orientată spre perete, acest lucru poate indica faptul că problema provine din interiorul structurii, posibil dintr-o infiltrație. În schimb, dacă picăturile se formează pe partea exterioară, cea orientată spre cameră, este mai probabil ca sursa să fie condensul din aerul interior.

Pe lângă testul în sine, mai există și alte semne care pot ridica suspiciuni. Uneori pot apărea depuneri albicioase sau deteriorări ale finisajului, indicând faptul că apa a transportat săruri prin materialele de construcție.

De asemenea, reapariția periodică a petelor poate indica o sursă de umiditate activă, influențată de factori precum vremea sau activitățile din interiorul locuinței.

În locuințe, umezeala are de cele mai multe ori două cauze principale. Condensul apare atunci când aerul umed din interior se transformă în apă pe suprafețe reci, în timp ce infiltrațiile sunt cauzate de pătrunderea apei din exterior sau din instalațiile clădirii. Este important să fie identificată corect sursa, pentru a putea alege soluția potrivită.

În cazul în care problema este cauzată de condens, specialiștii recomandă îmbunătățirea ventilației și menținerea unui nivel optim de umiditate în interior. Aerisirea frecventă, utilizarea ventilatoarelor în zonele unde se produce abur și, atunci când este necesar, folosirea unui dezumidificator pot reduce considerabil formarea umezelii pe pereți și ferestre.

Dacă umezeala provine din interiorul pereților, situația poate fi mai serioasă și necesită o evaluare de specialitate. Conductele defecte, fisurile structurale sau problemele de drenaj pot duce la deteriorări progresive dacă nu sunt tratate la timp. În astfel de cazuri, intervenția rapidă este esențială pentru a preveni extinderea pagubelor.