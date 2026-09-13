Dacă locuiești la bloc și nu ai o cămară sau o pivniță unde să păstrezi borcanele cu murături, nu trebuie să renunți la proviziile pentru iarnă. Există mai multe variante potrivite chiar și într-un apartament, însă pentru ca murăturile să reziste cât mai bine este esențial ca borcanele și capacele să fie sterilizate corect, iar apoi conservele să fie păstrate într-un loc răcoros, ferit de soare și de variații mari de temperatură, potrivit National Center for Home Food Preservation.

O sterilizare făcută corect, împreună cu respectarea rețetei și a proporțiilor de sare sau oțet, după caz, contribuie la păstrarea murăturilor și la reducerea riscului de alterare.

Dacă nu ai o cămară, poți folosi un dulap aflat într-o zonă mai răcoroasă a apartamentului. Este important ca borcanele să fie ferite de lumina directă a soarelui și să nu stea lângă calorifer, aragaz, cuptor sau alte surse de căldură.

Un dulap închis, amplasat într-un hol mai răcoros, poate fi o soluție practică, mai ales dacă temperatura din locuință nu este foarte ridicată și rămâne relativ constantă.

Pentru cei care au balcon, acesta poate oferi spațiul necesar pentru depozitarea borcanelor, cu condiția ca recipientele să fie protejate de soare și de temperaturile extreme. Borcanele pot fi puse într-un dulap sau într-o cutie care să le ferească de lumină și de variațiile bruște de temperatură.

În zilele foarte reci, trebuie avut grijă ca murăturile să nu înghețe, deoarece lichidul din borcan se dilată și poate provoca spargerea recipientului. La fel, în perioadele neobișnuit de calde, este mai bine ca borcanele să fie mutate într-un spațiu interior, mai răcoros.

Dacă ai doar câteva borcane, frigiderul poate fi o variantă foarte bună pentru păstrarea lor, mai ales dacă nu dispui de un alt spațiu suficient de răcoros. Temperatura scăzută ajută la încetinirea proceselor care pot duce la alterarea alimentelor.

După deschiderea unui borcan, murăturile trebuie păstrate la frigider, cu recipientul bine închis, pentru a le menține în condiții cât mai bune.

Într-un apartament, chiar și un dulap de pe hol poate deveni un spațiu util pentru conserve, dacă este amplasat departe de sursele de căldură. Borcanele trebuie așezate cu grijă, pe o suprafață stabilă, astfel încât să nu existe riscul să cadă sau să se spargă.

Este recomandat să nu le înghesui și să lași suficient spațiu pentru a putea verifica din când în când starea capacelor și a conservelor.

Înainte de a depozita murăturile, verifică fiecare borcan pentru a te asigura că nu are fisuri și că fiecare capac este închis corespunzător. Dacă un capac nu este etanș, conserva se poate altera mai repede.

Pe durata depozitării, este bine să verifici periodic borcanele. Dacă observi un capac umflat, scurgeri, mucegai, un miros neobișnuit sau alte semne de alterare, produsul nu trebuie consumat.

În lipsa unei pivnițe sau a unei cămări, cea mai bună soluție este să găsești în locuință un spațiu răcoros, întunecos, uscat și ferit de variații mari de temperatură. Un dulap bine ales, balconul atunci când temperaturile permit sau frigiderul pentru cantități mai mici pot fi alternative practice pentru depozitarea borcanelor cu murături.