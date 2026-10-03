Germania majorează salariile minime pentru angajații care îngrijesc persoane vârstnice, într-un moment în care sectorul se confruntă cu o lipsă tot mai mare de personal. Acestea au intrat în vigoare la 1 iulie 2026 și diferă în funcție de pregătirea profesională și de responsabilitățile fiecărui angajat. Măsura vizează aproximativ 1,3 milioane de persoane și urmărește să crească atractivitatea unei profesii esențiale pentru sistemul de asistență socială. Cu toate acestea, majorările nu au fost suficiente pentru a mulțumi sindicatele, care consideră că veniturile nu reflectă pe deplin volumul de muncă și responsabilitatea pe care le presupune îngrijirea persoanelor vulnerabile, arată Ziarulromânesc.de.

De la 1 iulie 2026, angajații din sectorul îngrijirii persoanelor vârstnice beneficiază de noi praguri salariale minime, stabilite de guvernul federal pe baza recomandărilor Comisiei pentru îngrijire. O altă majorare este programată pentru 1 iulie 2027.

Salariile minime brute pe oră

Angajați fără calificare profesională - 16,52 euro

Personal auxiliar calificat - 17,80 euro

Personal medical calificat - 21,03 euro

Valorile reprezintă salariile minime brute pe oră, nu veniturile nete.

Astfel, personalul medical calificat, inclusiv asistentele și asistenții medicali, are dreptul la un tarif minim de 21,03 euro brut pentru fiecare oră lucrată. Angajații fără calificare profesională primesc cel puțin 16,52 euro brut pe oră, în timp ce personalul auxiliar calificat beneficiază de un prag de 17,80 euro.

Pe lângă majorările salariale, lucrătorii din domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice păstrează dreptul la nouă zile suplimentare de concediu plătit pe an.

Acest beneficiu se adaugă concediului de odihnă prevăzut de legislația muncii și reprezintă una dintre facilitățile acordate angajaților din acest sector. Măsura urmărește să îmbunătățească condițiile de muncă într-o profesie solicitantă, care presupune responsabilități constante și un nivel ridicat de implicare.

Cu toate acestea, sindicatele susțin că veniturile ar trebui să fie mai mari, astfel încât să reflecte efortul fizic și psihic depus de personalul care îngrijește persoanele în vârstă.

Sindicatul german ver.di a criticat nivelul majorărilor, iar Sylvia Bühler, membră a conducerii organizației, a arătat că reprezentanții angajaților își doreau salarii mai apropiate de cele acordate la începutul carierei în serviciul public. Angajatorii nu au fost însă de acord cu această propunere.

Ministrul Sănătății susține că salariile reale sunt mai mari decât pragurile minime

Ministrul german al Sănătății, Nina Warken, a atras atenția că numeroși angajați din domeniul îngrijirii vârstnicilor câștigă deja peste nivelurile minime stabilite recent.

Prin urmare, noile tarife nu reflectă în mod obligatoriu veniturile efective ale tuturor lucrătorilor, o parte dintre aceștia beneficiind de salarii mai mari, în funcție de experiență, calificare și angajator.

Autoritățile germane au în vedere și alte schimbări pentru îmbunătățirea activității din sector. Printre acestea se numără simplificarea procedurilor administrative și extinderea atribuțiilor personalului medical, astfel încât serviciile de îngrijire să funcționeze mai eficient.

Majorarea salariilor vine pe fondul unui deficit important de personal, care afectează serviciile de îngrijire a persoanelor în vârstă din Germania. Potrivit Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă, acest domeniu se numără printre sectoarele în care angajatorii întâmpină cele mai mari dificultăți în recrutarea de personal.

În prezent, sunt disponibile peste 17.600 de posturi vacante echivalente normei întregi, iar ocuparea unui loc de muncă durează, în medie, mai mult de 200 de zile, relatează Merkur.

Deficitul ar putea deveni și mai accentuat în următoarele decenii, pe măsură ce crește numărul persoanelor care au nevoie de asistență specializată. Potrivit estimărilor Oficiului Federal de Statistică, până în 2049, Germania s-ar putea confrunta cu o lipsă de până la 690.000 de lucrători calificați în domeniul îngrijirii.

Aceste perspective pun presiune asupra autorităților și angajatorilor, care trebuie să găsească soluții pentru atragerea și păstrarea personalului, într-un sector esențial pentru populația îmbătrânită a țării.