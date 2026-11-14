Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a anunțat sâmbătă, în cadrul unei conferințe desfășurate la Palatul Parlamentului, că estimează o prezență cuprinsă între 30.000 și 40.000 de persoane la manifestația programată pentru susținerea lui Călin Georgescu. Totodată, liderul AUR le-a adresat invitaților prezenți la eveniment îndemnul de a lua parte la adunarea publică pentru a verifica modul în care sunt respectate libertățile cetățenești.

Declarațiile au fost făcute în deschiderea conferinței cu tema „Europa la răscruce. Cine decide: Bruxelles-ul sau națiunile?”, parte a evenimentului Forum Europa, organizat de AUR în clădirea Legislativului. În fața participanților, George Simion a vorbit despre mobilizarea preconizată și a subliniat importanța prezenței delegaților străini la manifestația din fața Palatului Parlamentului.

Liderul formațiunii a precizat că i-a informat deja pe factorii relevanți din țară cu privire la prezența unor observatori străini care urmează să monitorizeze desfășurarea evenimentului din stradă.

„La ora 14:00 are loc un protest, despre care v-am vorbit ieri în discursul meu, chiar în fața Parlamentului; vor fi prezenți 30.000–40.000 de oameni. Așadar, în calitate de oaspeți internaționali, putem observa, situația. Am transmis deja tuturor celor din România că avem observatori internaționali care vor monitoriza respectarea dreptului la adunare și vor urmări dacă se aplică cenzura în România, un aspect foarte important pentru noi”, a declarat George Simion înainte de începerea discuțiilor.

Poziția exprimată de președintele AUR a fost formulată cu doar câteva ore înainte de ora anunțată pentru începerea protestului, în contextul în care municipalitatea nu a avizat desfășurarea acestei adunări publice. Primarul Ciprian Ciucu a explicat că Primăria Municipiului București nu a eliberat autorizații pentru eveniment, invocând considerente ce țin de siguranța publică.

În paralel, forțele de ordine au anunțat că vor fi prezente în zona Palatului Parlamentului pentru a gestiona situația. Jandarmeria, împreună cu alte structuri abilitate, va asigura măsurile de ordine publică pe durata manifestației anunțate și va mobiliza echipe de dialog la fața locului pentru comunicarea cu participanții.

Reprezentanții instituției au transmis și un mesaj de informare și prevenție adresat celor care intenționează să ia parte la protest, reamintind prevederile legale privind obiectele interzise la adunările publice: „Este interzis accesul la adunările publice cu arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru șocuri electrice ori alte obiecte care pot fi folosite pentru acțiuni violente, precum și cu băuturi alcoolice. Portul fără drept, la adunări publice, al cuțitelor, boxurilor și al altor asemenea obiecte, al dispozitivelor pentru șocuri electrice ori al substanțelor iritant-lacrimogene constituie infracțiune”.