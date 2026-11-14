Noi proteste anunțate în Franța. Autoritățile mobilizează 70.000 de polițiști și jandarmi

Noi proteste anunțate în Franța. Autoritățile franceze au pregătit un dispozitiv de securitate format din aproximativ 70.000 de polițiști și jandarmi pentru manifestațiile programate sâmbătă, 14 noiembrie, în mai multe orașe din Franța. Protestele împotriva costului ridicat al vieții ar putea aduce zeci de mii de oameni pe străzi, în timp ce serviciile de informații avertizează asupra riscului unor confruntări, distrugeri și jafuri.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că pentru sâmbătă sunt prevăzute între 50 și 60 de marșuri la nivel național. Forțele de ordine vor folosi un dispozitiv de securitate asemănător celui din weekendul anterior, potrivit publicației Le Dauphiné Libéré, care citează AFP.

La Paris, estimările serviciilor de informații indică o participare cuprinsă între 30.000 și 60.000 de manifestanți. În stradă sunt așteptați membri ai mișcării Vestele Galbene, reprezentanți ai organizațiilor de tineret și persoane care protestează împotriva violențelor asupra copiilor.

Serviciile de informații ale Prefecturii Poliției din Paris estimează că între 300 și 600 de persoane radicale s-ar putea grupa în fruntea manifestației de sâmbătă. Autoritățile iau în calcul posibilitatea unor confruntări cu polițiștii și jandarmii, dar și a unor acte de vandalism sau jafuri.

Forțele de ordine urmăresc inclusiv mesajele distribuite pe rețelele sociale, prin care sunt lansate apeluri la organizarea unor adunări neautorizate în zone cunoscute ale capitalei franceze, precum Champs-Élysées, Piața Bastiliei și Piața Republicii.

Laurent Nuñez a explicat că dispozitivul de securitate va fi unul mobil, astfel încât echipele de intervenție să poată acționa rapid în cazul grupurilor care încearcă să evite controalele poliției.

O altă preocupare a autorităților privește organizarea manifestațiilor. Unele dintre acestea sunt coordonate de grupuri de elevi și studenți, nu de marile organizații sindicale, ceea ce poate îngreuna gestionarea participanților.

În Paris, manifestația autorizată se va desfășura pe un traseu de aproximativ trei kilometri, între Piața Republicii și Piața Națiunii. Printre participanți se vor afla reprezentanți ai mișcării Vestele Galbene, apărută în 2018 ca reacție la majorarea taxelor pe carburanți. Ulterior, revendicările mișcării s-au extins, incluzând costul vieții și inegalitățile sociale.

La protestele de sâmbătă sunt așteptate și organizații de tineret, alături de grupuri care cer măsuri împotriva violențelor asupra copiilor. O parte dintre manifestanți contestă și un proiect legislativ referitor la introducerea unei prezumții de legitimă apărare pentru polițiști și jandarmi în timpul exercitării atribuțiilor.

Inițiativa a fost adoptată de Adunarea Națională în luna iulie și urmează să fie examinată de Senatul francez pe 19 noiembrie. Proiectul este criticat de organizații pentru drepturile omului și de mai multe grupuri civice.

Potrivit estimărilor serviciilor de informații, la manifestația din Paris ar putea participa între 200 și 400 de membri ai Vestelor Galbene și între 500 și 1.000 de persoane care militează împotriva violențelor asupra copiilor.

Nemulțumirile sociale s-au intensificat în Franța începând din septembrie, când elevii au organizat manifestații pentru îmbunătățirea condițiilor din unitățile de învățământ. În paralel, pe platformele sociale au fost lansate apeluri pentru reluarea protestelor Vestelor Galbene, pe fondul creșterii costului vieții.

Pe 17 octombrie, manifestațiile au reunit aproximativ 550.000 de persoane, conform cifrelor Ministerului francez de Interne. În mai multe orașe au fost înregistrate violențe, incendieri și jafuri. Mobilizările au continuat și în weekendurile următoare. Pe 24 octombrie, autoritățile au numărat 410.000 de participanți, iar pe 31 octombrie, aproximativ 320.000.

La manifestațiile din 7 noiembrie au participat 146.000 de persoane la nivel național, dintre care 46.000 la Paris, potrivit datelor Ministerului de Interne.

Protestele programate pentru 14 noiembrie marchează a cincea mobilizare națională consecutivă de sâmbătă. Autoritățile franceze vor menține dispozitivul de aproximativ 70.000 de polițiști și jandarmi, folosit și în weekendul anterior, pentru prevenirea incidentelor.