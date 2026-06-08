O demonstrație de forță fără precedent va avea loc pe celebrul bulevard Champs-Elysees cu ocazia Zilei Naționale a Franței. Parada militară de pe 14 iulie din acest an va fi una mult mai amplă, fiind organizată sub semnul unei reacții ferme în fața provocărilor geopolitice actuale, conform AFP.

Guvernatorul militar al Parisului a anunțat că evenimentul din centrul capitalei franceze se va concentra pe tema centrală privind trezirea strategică a Europei, scopul fiind acela de a demonstra că Parisul este hotărât și, în același timp, nu este singură în fața amenințărilor globale.

Pregătirile pentru evenimentul din acest an indică o extindere considerabilă a efectivelor și a tehnicii militare prezentate publicului. Organizatorii promit un spectacol impresionant, menit să reflecte noile realități din teatrele de operațiuni și investițiile masive din ultima decadă.

„Vom avea o defilare mai masivă, mai puternică, mai modernă”, a declarat generalul Loic Mizon în cadrul unei conferinţe de presă.

La această ediție a paradei vor fi mobilizați aproape 8.500 de participanți, o mare parte dintre aceștia, mai exact 6.500, urmând să defileze pe jos. Elementul de tehnică militară va fi la fel de spectaculos, implicând aproape 300 de vehicule, printre care se numără și aproximativ o sută de motociclete. Componenta aeriană va asigura un spectacol dinamic pe cerul Parisului cu ajutorul a 95 de avioane și 35 de elicoptere, în timp ce tradiția va fi reprezentată de prezența a 193 de cai aparținând Gărzii Republicane.

În contextul geopolitic tensionat de la granițele Uniunii Europene, evenimentul va acorda un loc de onoare statului ucrainean, aflat în al cincilea an al războiului declanșat de Federația Rusă în anul 2022. Deschiderea oficială a segmentului aviatic va fi asigurată de celebra Patrulă a Franței, care va evolua pe cer alături de două aeronave de vânătoare Mirage 2000, acestea fiind pilotate de echipaje mixte franco-ucrainene.

Această demonstrație de solidaritate este susținută de o prezență diplomatică și militară de rang înalt. Liderul de la Palatul Élysée, Emmanuel Macron, aflat la cea de-a zecea și ultima sa paradă în calitate de președinte, a transmis invitații speciale reprezentanților celor 35 de state care fac parte din Coaliția de Voință, grup format din țări pregătite să ofere garanții ferme de securitate Ucrainei după restabilirea păcii și semnarea unui armistițiu cu Moscova.

Printre oaspeții de seamă care vor asista la eveniment se numără președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, dar și generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al NATO.

Mesajul de unitate al Alianței Nord-Atlantice va fi vizibil direct în rândul trupelor care vor mărșălui prin Paris. Concret, detașamentele de militari francezi care fac parte din batalioanele multinaționale ale NATO, dislocate în mod curent pe flancul de Est al Europei, inclusiv în România și Estonia, vor lua parte la defilare.

Prezenţa aliaţilor şi partenerilor trebuie să stea mărturie faptului că "Europa nu este singură", a spus generalul Mizon.

Pe lângă componenta externă și cea de alianță, parada de pe 14 iulie are un puternic rol de transparentizare în raport cu societatea civilă din Hexagon. Generalul Mizon a subliniat că un alt obiectiv major este acela de a arăta în mod concret cetățenilor francezi rezultatele directe ale eforturilor bugetare substanțiale care au fost consacrate în ultimii 10 ani pentru modernizarea și întărirea forțelor armate.

Parada din acest an aduce și o serie de premiere absolute, care reflectă adaptarea armatei la provocările secolului XXI. Pentru prima dată în istorie, pe sub Arcul de Triumf va defila Comisariatul digital de apărare, o structură integrată special pentru a scoate în evidență procesul amplu de transformare digitală prin care trece în prezent Ministerul Armatelor.

De asemenea, legătura strânsă dintre sectorul militar, cel economic și societatea civilă va fi reprezentată prin participarea a două blocuri distincte de rezerviști. Primul bloc va fi alcătuit din personalul de rezervă al companiei feroviare naționale SNCF, iar cel de-al doilea va aduce în fața publicului rezerviștii din cadrul gigantului aeronautic Airbus Franța.

Finalul ceremoniei va fi marcat de momente istorice și simboluri puternice ale unității de pe continent. Marina națională franceză, o instituție care celebrează în acest an patru secole de la înființare, va avea onoarea de a încheia defilarea terestră. Defilarea marinarilor se va desfășura pe acordurile interpretate de o renumită orchestră bretonă sosită special de la Lann-Bihoué, din zona Lorient.

Întregul eveniment militar se va întinde pe parcursul a două ore, iar încheierea oficială a paradei va fi marcată de acordurile imnului oficial al Uniunii Europene, celebra Odă a bucuriei, consolidând astfel mesajul central de coeziune și trezire strategică a întregului spațiu european.