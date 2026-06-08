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Israel Katz avertizează Teheranul după noile atacuri cu rachete. Israelul nu renunță la operațiunile militare din Liban

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Israel Katz avertizează Teheranul după noile atacuri cu rachete. Israelul nu renunță la operațiunile militare din LibanLiban / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Conflictul din Orientul Mijlociu riscă să se aprindă din nou, la scurt timp după primele atacuri încrucișate dintre Israel și Iran de la instituirea încetării focului, conform AFP.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunțat că țara sa respinge condițiile impuse de Teheran și va continua operațiunile militare pe teritoriul libanez împotriva mișcării proiraniene Hezbollah.

Declarația oficialului israelian vine în contextul unei escaladări rapide a violențelor, punând în pericol acordurile fragile de securitate din regiune.

Israel Katz avertizează Teheranul

Autoritățile israeliene au reacționat imediat după ce Iranul a încercat să impună noi reguli de implicare în regiune. Ministrul Apărării a subliniat că securitatea Israelului nu va fi negociată sub presiunea amenințărilor externe.

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„Respingem categoric ameninţările Iranului. Orice tentativă iraniană de a stabili o legătură între Liban şi Iran în scopul atacării Israelului va primi un răspuns de mare forţă”, a afirmat Katz într-un comunicat transmis de biroul său.

Prin această poziție, Israelul își rezervă dreptul de a acționa militar ori de câte ori consideră că interesele sale de securitate sunt amenințate de grupările sprijinite de regimul de la Teheran.

Hezbollah

Hezbollah. Sursa foto Arhiva EVZ

Schimburi de focuri și avertismente severe între cele două puteri

Noua criză a fost declanșată de o serie de lansări de rachete efectuate de Iran duminică seară și luni. Teheranul a susținut că aceste acțiuni reprezintă o ripostă directă la un bombardament executat de aviația israeliană asupra unor poziții aparținând Hezbollah, situate în zona de sud a orașului Beirut.

Deși Iranul a anunțat ulterior, în cursul după-amiezii de luni, că își suspendă operațiunile militare, liderii de la Teheran au transmis un avertisment dur. Aceștia au precizat că statul evreu s-ar putea confrunta cu măsuri mult mai severe dacă va continua actele de agresiune, făcând referire inclusiv la operațiunile din sudul Libanului.

Poziția complicată a Hezbollah și a statului libanez

Gruparea șiită Hezbollah reprezintă cel mai important aliat non-statal al Iranului în regiune, iar Teheranul a atras atenția în repetate rânduri că atacurile asupra capitalei Libanului vor fi privite ca o escaladare majoră a confruntării regionale.

Situația este însă extrem de complexă. Organizația șiită libaneză nu se numără printre semnatarii acordului de încetare a focului și a refuzat constant orice formă de negociere cu partea israeliană. În tot acest timp, statul Liban menține o poziție de neutralitate și nu participă în mod oficial la acest conflict armat.

Contextul unui război regional de durată

Confruntarea directă dintre Israel, sprijinit de Statele Unite ale Americii, și Iran a început pe data de 28 februarie. Răspunsul Teheranului a constat în atacuri masive îndreptate atât împotriva teritoriului israelian, cât și asupra statelor arabe din regiunea Golfului Persic, care oferă găzduire pentru baze militare americane.

Anterior acestor evenimente, cele mai recente atacuri iraniene cu rachete avuseseră loc în noaptea de 7 spre 8 aprilie. Ulterior, pe 8 aprilie, Washingtonul și Teheranul au ajuns la o înțelegere privind o încetare a focului valabilă pentru două săptămâni, un acord care a fost prelungit succesiv.

Cu toate acestea, discuțiile diplomatice dintre SUA și Iran pentru obținerea unei păci durabile au rămas blocate. Principala neînțelegere care împiedică semnarea unui acord final rămâne problema deblocării și redeschiderii strâmtorii Ormuz, un punct strategic de importanță globală.

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