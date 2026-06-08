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Spațiul aerian al Iranului, închis pe termen nedeterminat după schimbul de atacuri cu Israelul

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Spațiul aerian al Iranului, închis pe termen nedeterminat după schimbul de atacuri cu IsraelulAvion. Sursă foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Iranul a decis să închidă integral spațiul său aerian, potrivit informațiilor transmise de agenția de presă de stat IRNA. Autoritățile de la Teheran au anunțat luni închiderea completă a spațiului aerian iranian și suspendarea zborurilor de pe toate aeroporturile din țară, după recentele atacuri reciproce dintre Iran și Israel. Măsura a fost luată în contextul escaladării tensiunilor dintre cele două state, care au reluatschimburile directe de lovituri în ultimele ore.

Spațiul aerian al Iranului, închis pe termen nedeterminat

Conform sursei citate, restricțiile se aplică la nivel național și vor rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată. Totodată, toate cursele aeriene care operau pe aeroporturile iraniene au fost anulate.

Anterior, autoritatea aviatică iraniană dispusese restricții de zbor doar în anumite regiuni ale țării.

Decizia vine după cea mai recentă escaladare a conflictului dintre Iran și Israel, care a readus tensiunile la un nivel ridicat în Orientul Mijlociu.

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RC - 130 Iran

RC - 130 Iran / sursa foto: captură X

Iranul a transmis că nu intenționează să continue atacurile împotriva Israelului

Anunțul a venit în urmă cu câteva ore, după un nou schimb de lovituri între cele două state. Potrivit informațiilor disponibile, Iranul a lansat rachete către teritoriul israelian în noaptea de duminică spre luni, iar armata israeliană a răspuns prin atacuri desfășurate luni dimineață.

Autoritățile iraniene au difuzat un comunicat prin intermediul postului național de radio în care au transmis că Republica Islamică a oferit „un răspuns dureros” Israelului pentru susținerea Libanului și că operațiunile militare au fost oprite ulterior.

Comandamentul suprem al forțelor armate iraniene a comunicat oficial suspendarea atacurilor împotriva Israelului. Potrivit conducerii militare de la Teheran, decizia a fost luată după atingerea obiectivelor urmărite în cadrul operațiunii. Oficialii iranieni au susținut că reacția militară a venit după raidurile efectuate de aviația israeliană asupra periferiei sudice a Beirutului, zonă asociată organizației Hezbollah.

În comunicatul transmis de armata iraniană se arată că: „În consecinţă, este anunţată încetarea operaţiunilor”. Până la acest moment, autoritățile israeliene nu au transmis o reacție oficială la anunțul făcut de Teheran.

Președintele Iranului vorbește despre diplomație și apărare

După anunțul privind suspendarea operațiunilor militare, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a transmis un mesaj referitor la poziția țării sale.

Liderul iranian a afirmat că Teheranul continuă să susțină dialogul diplomatic, dar în același timp își menține capacitatea de apărare.

Într-un mesaj publicat pe o platformă de socializare, acesta a transmis: „Apărarea şi diplomaţia sunt cei doi piloni ai puterii naţionale. Nu am părăsit nici câmpul de luptă, nici masa negocierilor”.

Evoluțiile din ultimele ore au reaprins temerile privind o posibilă reluare a conflictului direct dintre Iran și Israel, după perioada de calm care a urmat armistițiului din luna aprilie.

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