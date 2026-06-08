Oficialii din Iran opresc acțiunile militare împotriva Israelului

Tensiunile dintre Iran și Israel au cunoscut o scurtă perioadă de escaladare maximă, urmată rapid de o decizie neașteptată de suspendare a acțiunilor militare, pe fondul presiunilor internaționale de ultim moment, conform Reuters.

Comandamentul suprem al forțelor armate iraniene a comunicat în mod oficial sistarea atacurilor îndreptate împotriva teritoriului israelian. Această hotărâre survine într-un moment critic, la scurt timp după ce ambele state implicate își reluaseră schimburile de lovituri directe, marcând prima încălcare majoră a stabilității regionale de la încetarea focului convenită anterior în data de opt aprilie.

Decizia de a pune capăt actualului val de violențe a fost argumentată de liderii militari de la Teheran ca o consecință directă a atingerii obiectivelor de descurajare.

Reprezentanții armatei au subliniat că Iranul a oferit o ripostă severă, după ce forțele aeriene israeliene au executat raiduri asupra periferiei sudice a capitalei libaneze Beirut, o zonă considerată un fief istoric și un bastion operațional al mișcării și organizației proiraniene Hezbollah. În acest context tensionat, conducerea armatei iraniene a subliniat că obiectivele tactice au fost îndeplinite, precizând textual: „În consecinţă, este anunţată încetarea operaţiunilor”.

Până la acest moment, autoritățile de la Ierusalim au preferat să mențină o poziție de rezervă, neformulând încă un răspuns oficial sau o reacție publică față de anunțul venit din partea Teheranului.

La nivel politic, poziția oficială a Republicii Islamice a fost nuanțată rapid de către președintele Masoud Pezeshkian. Șeful statului iranian a ținut să transmită comunității internaționale un semnal de deschidere către dialog, fără însă a arăta slăbiciune în fața adversarilor regionali. Acesta a evidențiat că țara sa rămâne atașată proceselor diplomatice, dar a lansat un avertisment ferm cu privire la capacitatea de apărare și la menținerea stării de alertă pe front.

Liderul de la Teheran a explicat echilibrul pe care țara sa încearcă să îl mențină în raport cu rivalii regionali prin intermediul unui mesaj publicat pe o platformă de socializare, unde a precizat: „Apărarea şi diplomaţia sunt cei doi piloni ai puterii naţionale. Nu am părăsit nici câmpul de luptă, nici masa negocierilor”.

Evoluțiile militare extrem de rapide de la sol au fost precedate și de o intervenție diplomatică de la cel mai înalt nivel din tabăra aliată a Israelului. Înainte ca armata iraniană să declare încetarea focului, președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, adresase un apel ferm și categoric ambelor părți implicate, solicitând liderilor de la Ierusalim și Teheran să oprească imediat schimbul periculos de focuri pentru a preveni un război regional total.

Schimbul de lovituri care a alarmat cancelariile internaționale a inclus obiective industriale de importanță strategică. Armata israeliană a vizat în mod direct o uzină petrochimică amplasată în regiunea de sud-vest a Iranului, complex despre care serviciile de informații din Israel susțin că era utilizat în mod activ pentru asamblarea și producția de rachete balistice.

Ca reacție, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a organizat o contraofensivă aeriană, anunțând ulterior că a ripostat printr-un atac masiv care a avut ca țintă o facilitate industrială cu profil similar situată în proximitatea orașului portuar israelian Haifa.