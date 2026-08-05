Organizația Națiunilor Unite (ONU) a reacționat miercuri în legătură cu intensificarea pedepselor capitale aplicate de autoritățile de la Teheran. Reprezentanții instituției internaționale s-au declarat profund alarmați de creșterea accelerată a numărului de execuții, menționând că cel puțin 56 de persoane au fost executate din motive de securitate națională de la jumătatea lunii martie și până în prezent, conform AFP.

Printre cei vizați se numără numeroși cetățeni care au participat la mișcările de protest organizate la începutul acestui an, dar și persoane acuzate de alte infracțiuni legate de securitatea statului.

Situația drepturilor omului în Iran rămâne extrem de critică, potrivit celor mai recente date furnizate de reprezentanții Organizației Națiunilor Unite. Pedeapsa capitală continuă să fie utilizată pe scară largă ca instrument de presiune asupra celor care contestă regimul.

„De la 19 martie, cel puţin 56 de persoane au fost executate pentru capete de acuzare legate de securitatea naţională, dintre care 27 în cazuri legate de manifestaţiile de la începutul anului”, a declarat Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului Volker Türk într-un comunicat.

Oficialii internaționali atrag atenția că practica condamnării la moarte este folosită strategic de către autorități pentru a stopa orice tentativă de opoziție sau mișcare de stradă.

„Sunt alarmat de creşterea numărului de execuţii şi sentinţe de condamnare la moarte emise de Iran din luna martie şi de faptul că pedeapsa capitală continuă să fie folosită pentru a provoca frica în rândul populaţiei şi a suprima nemulţumirile”, a adăugat Volker Türk.

Valul de proteste antiguvernamentale izbucnit în luna ianuarie a reprezentat una dintre cele mai severe crize interne cu care s-a confruntat Teheranul în ultimele decenii. Răspunsul autorităților a fost extrem de dur, soldat cu mii de victime în rândul manifestanților.

Organizațiile internaționale pentru apărarea drepturilor omului susțin că acțiunile de reprimare ale opoziției au rămas la un nivel ridicat chiar și în timpul contextului militar tensionat, marcat de atacurile aeriene desfășurate de Israel și Statele Unite la sfârșitul lunii februarie.

Perspectiva rămâne una sumbră pentru mulți alți cetățeni aflați în detenție. Pe lângă dosarele politice sau de securitate, pedepsele capitale continuă să fie aplicate într-un ritm extrem de ridicat și în cazul infracțiunilor legate de traficul de substanțe interzise.

Volker Türk a mai spus că peste o sută de persoane riscă să fie executate pentru capete de acuzare similare, în timp ce execuţiile legate de infracţiuni privind drogurile continuă şi ele „într-o rată alarmantă”.

Înaltul Comisar ONU a solicitat în mod ferm conducerii de la Teheran sistarea imediată a tuturor procedurilor de execuție și demararea pașilor necesari pentru abolirea definitivă a pedepsei cu moartea. De asemenea, au fost exprimate îngrijorări serioase cu privire la nerespectarea standardelor internaționale privind garantarea unui proces echitabil pentru acuzați.

Reprezentanții misiunii diplomatice a Iranului la Geneva nu au oferit un răspuns imediat solicitărilor de comentarii referitoare la poziția ONU. În trecut, oficialii de la Teheran au apărat constant deciziile instanțelor naționale, argumentând că aplicarea pedepsei capitale se desfășoară strict în conformitate cu legislația internă și este indispensabilă pentru menținerea ordinii și securității publice.