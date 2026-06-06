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Joseph Aoun: Locuitorii din Liban, sătui de războaiele teroriștilor Hezbollah

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Joseph Aoun: Locuitorii din Liban, sătui de războaiele teroriștilor HezbollahJoseph Aoun, presedinte, Liban / sursa foto: wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Președintele libanez Joseph Aoun a criticat dur gruparea teroristă Hezbollah și regimul din Iran, spunând că poporul țării sale „nu este poporul lui Naim Qassem” [liderul teroriștilor susținuți de Teheran], potrivit Jerusalem Post.

Joseph Aoun: Locuitorii din Liban, sătui de războaiele teroriștilor Hezbollah

Aoun a adăugat că a vorbit cu o varietate de civili libanezi, care i-au spus că sunt „sătui” de războiul dintre teroriștii Hezbollah și Israel.

„Merită să nu-și vadă casele distruse la fiecare cinci până la zece ani”, a spus Aoun, descriind războiul ca fiind „inutil”.

În ceea ce privește Iranul, Joseph Aoun a acuzat Republica Islamică că folosește Libanul „de dragul propriului interes”.

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„Nu încercați să ne ajutați”, a spus Aoun. „Poporul libanez plătește prețul.”

Aoun, critici pentru Iran: Folosesc Libanul ca monedă de schimb

Apoi, el a criticat declarațiile Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran, care asociază Libanul cu un posibil armistițiu dintre SUA și Iran, spunând că regimul „folosește Libanul ca monedă de schimb în negocierile lor”.

„Este inacceptabil”, a spus el. „Nu este țara voastră, este țara noastră”.

Prim-ministrul libanez: Iranul aduce „distrugere și ruină” în Liban

Prim-ministrul libanez Nawaf Salam a fost de acord cu evaluarea lui Aoun despre Iran, acuzând în continuare regimul islamist că aduce „distrugere și ruină” Libanului.

Vineri, Nawaf Salam a vorbit despre respingerea de către Iran a recentului cadru de armistițiu, numindu-l „dovadă că acesta nu este războiul nostru, ci unul care se poartă pe pământul nostru și pe cheltuiala locuitorilor noștri”.

teroristi hezbollah

teroristi hezbollah. Sursa foto: Twitter (X)

Cum se apără regimul islamist de la Teheran

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a respins sâmbătă remarca lui Aoun conform căreia Libanul este o monedă de schimb pentru Teheran.

„Dacă Libanul ar fi fost o monedă de schimb pentru Iran, am fi avut o înțelegere de mult timp”, a postat Araghchi pe X. „Salvați Libanul de adevăratul dumneavoastră dușman, domnule președinte”, a mai spus Aragchi, cu referire la Israel.

Dar președintele Joseph Aoun a spus că el crede că doar negocierile cu Israelul vor aduce siguranță și securitate în regiune.

El a adresat o întrebare poporului israelian, întrebându-i dacă doresc cu adevărat să trăiască în „război perpetuu”.

„Suntem pregătiți, suntem dispuși, suntem dedicați [negocierilor]”, a spus el. „Dacă voi [Israelul] nu sunteți, nu veți trăi niciodată în pace, siguranță și securitate.”

Aoun a mai spus că atât cetățenii libanezi, cât și israelienii sunt „sătui de război” și a adăugat că negocierile reprezintă o „oportunitate uriașă” pentru ambele țări.

Echipele din Israel și Liban ajung la armistițiu, teroriștii Hezbollah refuză să-l recunoască

Declarația  vine după ce reprezentanții SUA, Israelului și Libanului s-au întâlnit la Washington săptămâna aceasta pentru o nouă rundă de discuții de armistițiu.

Departamentul de Stat al SUA a declarat joi că Israelul și Libanul au convenit să implementeze un armistițiu în urma negocierilor conduse de SUA între părți.

Potrivit Departamentului de Stat, acordul de încetare a focului era condiționat de oprirea completă a atacurilor din partea grupării teroriste Hezbollah și de evacuarea din zona de la sud de râul Litani.

Joi, liderul teroriștilor Hezbollah, Naim Qassem, a declarat că discuțiile dintre Israel și Liban sunt echivalente cu o „capitulare”, susținând că ar fi respinsă de „segmente largi ale poporului libanez”.

Liderul terorist Naim Qassem a respins armistițiul susținut de SUA și l-a calificat drept „o foaie de parcurs pentru anihilarea unei părți a poporului libanez și înrobirea restului”.

Când ar putea avea loc o întâlnire Netanyahu - Aoun

În timpul discuțiilor de marți, membri de rang înalt ai delegației israeliene au declarat că teroriștii Hezbollah nu au încetat lupta, în ciuda promisiunii președintelui american Donald Trump că vor face acest lucru luni.

În conformitate cu cadrul discutat de părți la Washington DC, vor fi stabilite „zone pilot” în care armata libaneză va avea control exclusiv, fără prezența unor actori nestatali.

Cadrul ar „permite progresul către un acord cuprinzător de pace și securitate”, a declarat Departamentul de Stat.

Joseph Aoun a declarat că se va întâlni cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu doar după ce se va ajunge la un acord în cadrul negocierilor.

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