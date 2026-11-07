Protestele sociale continuă în Franța pentru al patrulea weekend consecutiv. „Vestele galbene” pregătesc o nouă mobilizare sâmbătă, cu un punct central la Paris, unde manifestanții vor să ajungă în apropierea sediilor puterii. Autoritățile au prelungit măsurile speciale de securitate și au mobilizat 70.000 de polițiști și jandarmi în întreaga țară, după violențele și jafurile înregistrate la manifestațiile din 17 octombrie, relatează AFP.

Noua rundă de proteste are loc la două zile după manifestațiile organizate joi, la nivel național, la inițiativa sindicatelor. Potrivit autorităților, 575.000 de persoane au participat la marșuri, în timp ce Confederația Generală a Muncii (CGT) a estimat numărul participanților la 1,6 milioane. Principala revendicare a fost creșterea puterii de cumpărare.

Manifestațiile de sâmbătă urmăresc să mențină presiunea asupra executivului înaintea conferinței sociale programate luni dimineață, la care vor participa sindicatele și reprezentanții patronatelor. Tot luni după-amiază sunt prevăzute discuții cu organizațiile liceenilor și studenților.

Într-o scrisoare transmisă vineri partenerilor sociali, premierul Sébastien Lecornu a afirmat că înțelege nemulțumirile legate de salarii și puterea de cumpărare, dar și preocupările angajatorilor. Șeful guvernului, care se confruntă cu o toamnă marcată de tensiuni sociale, a susținut că întâlnirea de luni va permite prezentarea unor soluții concrete la așteptările populației.

Coaliția sindicală a tineretului și sindicatele regionale au anunțat o manifestație împotriva creșterii costului vieții și în sprijinul tinerilor. Marșul este autorizat și va urma la Paris același traseu ca manifestația de joi, între Place de la République și Place de la Nation.

În schimb, coordonarea mișcării „vestele galbene” a ales să organizeze o acțiune separată, delimitându-se de mobilizarea sindicală. Membrii acesteia au anunțat o adunare în Piața Concorde, deși autoritățile au interzis manifestația.

„Vom merge la Concorde la ora 14:00 și vom rămâne acolo până la ora 19:00”, a declarat vineri Benjamin Ball, membru al coordonării mișcării, după o întâlnire la Prefectura de Poliție din Paris. Acesta a precizat că participanții sunt chemați la „nesupunere în masă”.

Alegerea Pieței Concorde are o semnificație politică, a explicat David Libeskind, avocatul mișcării. Piața se află în apropierea Adunării Naționale și reprezintă, în opinia sa, un simbol al puterii, în contextul revendicărilor politice ale protestatarilor.

La nivel național, „vestele galbene” au anunțat aproximativ 120 de acțiuni pentru sâmbătă, mult sub cele 1.700 revendicate la manifestațiile din 17 octombrie.

Autoritățile încearcă să prevină repetarea violențelor și jafurilor din 17 octombrie, prima sâmbătă de proteste. Măsurile de securitate au fost menținute și după manifestațiile de joi, pe care Ministerul de Interne le-a descris drept evenimente care s-au desfășurat, în general, fără incidente majore.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat mobilizarea a 70.000 de polițiști și jandarmi în întreaga țară. Oficialul a avertizat că riscurile rămân la același nivel ca în weekendurile precedente și le-a cerut prefecților să nu subestimeze eventualele incidente, chiar dacă acestea vor fi mai dispersate sau sporadice.

La Rennes, în vestul Franței, prefectura a decis că nu sunt întrunite condițiile pentru organizarea unor adunări în centrul orașului. Decizia a fost motivată inclusiv de actele grave de violență produse joi.