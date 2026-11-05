Proteste de amploare în Franța și Grecia. 70.000 de polițiști și jandarmi, mobilizați

Franța și Grecia se pregătesc joi, 5 noiembrie 2026, pentru noi proteste organizate de sindicate, elevi, studenți și profesori. În Franța, autoritățile estimează participarea a până la 700.000 de demonstranți în afara Parisului și mobilizează aproximativ 70.000 de polițiști și jandarmi. În Grecia, protestele vizează finanțarea învățământului public și condițiile din școli și universități.

Franța se confruntă joi cu o nouă zi de manifestații la nivel național, după mai multe săptămâni în care elevii și studenții au participat la proteste.

Mobilizarea este susținută de organizații sindicale din mai multe domenii, inclusiv educație, agricultură și transporturi. Potrivit estimărilor autorităților franceze, între 500.000 și 700.000 de persoane ar putea participa la demonstrațiile organizate în afara Parisului. Pentru gestionarea manifestațiilor și prevenirea incidentelor, autoritățile au pregătit mobilizarea a aproximativ 70.000 de polițiști și jandarmi la nivel național.

Măsurile au fost luate în contextul protestelor desfășurate în ultimele săptămâni, unele dintre acestea fiind însoțite de incidente violente.

Mișcările de protest au continuat și după apelurile autorităților de a renunța la blocarea unităților de învățământ. Luni, elevii au instalat din nou baricade la intrările în peste 100 de licee, în timp ce zeci de mii de studenți au participat la marșuri organizate în Paris, Lyon, Marseille și Rennes.

Protestele din Franța sunt însoțite de întreruperi ale activității în mai multe sectoare. Ministerul francez al Educației estimează că 17,5% dintre profesorii din școlile primare publice vor participa la greva de joi.

În același timp, organizațiile sindicale au avertizat că mobilizarea angajaților ar putea provoca dificultăți în circulația trenurilor și în funcționarea transportului public. La manifestații sunt așteptați și lucrători din sectorul energetic.

Compania de stat EDF a anunțat că sindicatele din domeniu urmează să participe la acțiunile de protest programate pentru 5 noiembrie.

O grevă similară, desfășurată la mijlocul lunii septembrie, a determinat reducerea producției de energie electrică și a afectat capacitatea de livrare a terminalului de gaz natural lichefiat Dunkirk LNG, cel mai mare din Franța. Participarea angajaților din energie la protestele de joi ar putea avea consecințe asupra activității unor servicii esențiale.

Manifestații sunt programate joi și în Grecia, unde elevii, organizațiile studențești și cadrele didactice solicită majorarea finanțării pentru sistemul public de învățământ.

La Atena, participanții sunt așteptați să se adune la ora 11:00 în fața clădirii principale a Universității din Atena, situată pe strada Panepistimiou.

Acțiunea urmărește susținerea accesului gratuit la educația publică și îmbunătățirea condițiilor în care își desfășoară activitatea instituțiile de învățământ. Potrivit publicației eKathimerini, la proteste sunt așteptați atât elevi și studenți, cât și profesori nemulțumiți de situația din sistemul educațional.

Federația Profesorilor din Învățământul Secundar din Grecia (OLME) a anunțat o întrerupere a activității în intervalul 10:00-14:00, pentru a permite cadrelor didactice să participe la manifestații. Organizația sindicală reclamă probleme legate de finanțarea insuficientă a educației, lipsa personalului și condițiile necorespunzătoare din clădirile școlare.

Profesorii atrag atenția și asupra numărului mare de elevi din clase, precum și asupra cheltuielilor tot mai ridicate suportate de familii pentru educația copiilor.

În comunicatul transmis înaintea protestelor, federația a criticat politicile actuale din domeniul învățământului și a solicitat alocarea unor fonduri suplimentare pentru școli și universități. Reprezentanții profesorilor au cerut, de asemenea, creșterea investițiilor în sănătate și cercetare, în detrimentul majorării cheltuielilor militare.

Manifestațiile din Grecia au loc în aceeași zi cu grevele și protestele organizate în Franța, unde sindicatele avertizează asupra posibilelor perturbări ale transporturilor, educației și sectorului energetic.