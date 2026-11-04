Relația dintre România și Franța este evaluată pozitiv de majoritatea tinerilor români, iar Franța este considerată un aliat NATO pe care țara noastră se poate baza în cazul unei amenințări la adresa securității. Cu toate acestea, jumătate dintre respondenți nu știau că pe teritoriul României se află militari francezi, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research la solicitarea Ambasadei Franței.

Cercetarea arată că 86,3% dintre tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani consideră bune relațiile dintre România și Franța. De asemenea, 80,2% sunt de acord că Franța este un aliat NATO de încredere, iar 64,7% apreciază că prezența militară franceză contribuie în mare măsură la securitatea României.

În schimb, 50,4% dintre participanții la sondaj au declarat că nu știau că în România sunt prezenți militari francezi.

Potrivit cercetării INSCOP, 86,3% dintre respondenți apreciază pozitiv relațiile actuale dintre România și Franța. Dintre aceștia, 16,9% le consideră foarte bune, iar 69,4% destul de bune.

La polul opus, 10,8% dintre tineri evaluează negativ relațiile bilaterale: 7,6% spun că sunt destul de proaste, iar 3,2% că sunt foarte proaste. Alte 3% nu au oferit un răspuns.

Întrebați în ce domenii consideră că Franța are o prezență importantă în România, 32,8% au indicat cultura. Economia și investițiile au fost menționate de 26,6% dintre participanți, educația și cercetarea de 24,1%, iar securitatea și apărarea de 23,5%.

Diplomația a fost indicată de 22,5% dintre respondenți. Alți 1,2% au menționat un alt domeniu, în timp ce 4,8% consideră că Franța nu are o prezență importantă în România. Procentul celor care nu știu sau nu au răspuns este de 5,9%.

Majoritatea tinerilor participanți la cercetare au încredere în rolul Franței ca aliat al României în cadrul NATO. Astfel, 80,2% sunt de acord cu afirmația potrivit căreia Franța este un aliat pe care țara noastră se poate baza în cazul unei amenințări la adresa securității sale.

Dintre aceștia, 35% sunt total de acord cu afirmația, iar 45,2% sunt oarecum de acord.

În schimb, 15,9% nu împărtășesc această opinie. Mai exact, 6,7% sunt oarecum în dezacord, iar 9,2% total în dezacord. Procentul celor care nu știu sau nu au răspuns este de 3,9%.

În ceea ce privește contribuția militarilor francezi la securitatea țării, 64,7% dintre tineri consideră că aceasta este importantă în mare sau foarte mare măsură.

Mai exact, 14,1% apreciază că prezența militară franceză contribuie în foarte mare măsură la securitatea României, iar 50,6% spun că acest lucru se întâmplă în destul de mare măsură.

Alți 31,9% consideră că aportul este redus: 22% au indicat o contribuție în destul de mică măsură, iar 9,9% în foarte mică măsură sau deloc. Procentul celor care nu știu sau nu au răspuns este de 3,5%.

Deși majoritatea tinerilor apreciază contribuția Franței la securitatea României, nivelul de informare privind prezența militarilor francezi pe teritoriul țării este redus.

Potrivit sondajului, 50,4% dintre participanți au declarat că nu știau că în România sunt prezenți militari francezi. Alți 39,3% știau despre această prezență, dar au spus că au puține informații despre subiect.

Doar 9,6% au declarat că știu despre prezența militarilor francezi și cunosc destul de bine acest subiect. Procentul celor care nu au răspuns este de 0,7%.

Ambasadorul Franței în România, Nicolas Warnery, a declarat că rezultatele cercetării permit reprezentanților diplomatici francezi să înțeleagă mai bine percepția tinerilor asupra activității Franței și să își adapteze comunicarea.

„Obiectivul nostru este de a face cunoscut ceea ce facem zi de zi în România în domeniul apărării. Ne dorim ca activitatea noastră să fie mai vizibilă, dar și mai accesibilă și mai apropiată de români. Nu este vorba doar despre o mai bună comunicare a activităților noastre, ci și despre explicarea mai clară a scopului acestora, a rezultatelor lor concrete și a modului în care acestea contribuie la consolidarea legăturilor dintre Franța și România”, a afirmat Nicolas Warnery.

La rândul său, Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, a declarat că relațiile dintre România și Franța beneficiază de un nivel ridicat de încredere în rândul tinerilor, iar imaginea favorabilă a Franței se bazează pe parteneriatul din domeniile culturii, educației, economiei și securității.

Acesta a a mai transmis că rezultatele indică o diferență între încrederea acordată Franței ca aliat NATO și nivelul de informare privind prezența trupelor franceze în România.

Cercetarea a fost realizată de INSCOP Research la solicitarea Ambasadei Franței în România, în perioada 8–24 septembrie 2026.

Datele au fost colectate prin interviuri telefonice, folosind metoda CATI, pe un eșantion de 1.000 de persoane cu vârste între 18 și 30 de ani. Eșantionul simplu, stratificat, este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României din această categorie de vârstă, în funcție de sex, vârstă și ocupație.