Summitul NATO de la Praga a fost o cotitură în istoria recentă a României. Momentul 21-22 noiembrie 2002 a fost acum 24 de ani. În 1997, România fusese amânată la Summitul de la Madrid. Acum, când dinspre Federația Rusă se amintește că pentru Moscova, e convenabil să se întoarcă lumea la momentul 1997, momentul Praga 2002 este unul istoric.

Momentul ratării începutului aderării României la NATO în 1997, la Summitul de la Madrid din 8-9 iulie a fost eșecul CDR. A fost picătura care a umplut paharul. Tratatul cu Ucraina din 1997 nemulțumise mai toată lumea cu pretenție de intelectualitate.

Momentul când Emil Constantinescu, la acea dată, Președinte al Româniai și susținătorii lui se plimbau prin cușcă pentru a mima susținerea lui Ilie Ilașcu, s-a dovedit un spectacol dezgustător de libidinoșenie comunistă. România, partener strategic în 1997, îl primise pe Bill Clinton într-o vizită de consolare.

Summitul NATO din 21-22 noiembrie 2002 a fost apogeul propagandei PSD, cu Ion Iliescu Președinte și Adrian Năstase Premier. Din 31 martie 2001, A Doua Strategie de la Snagov (prima fusese adoptată tot la Snagov pe 21 iunie 1995) prevedea unitatea națională pentru aderarea euro-atlantică. Chiar și cei mai optimiști politicieni și analiști din 2002 considerau că era posibil ca un al doilea val să nu mai fie. Boris Elțîn reușise să lase doar Cehia, Polonia și Cehia să intre în posesia invitațiilor de aderare.

Summitul din 21-22 noiembrie 2002 a însemnat invitația de aderare pentru România, Slovacia, Bulgaria și alte state. În 1999, România a lăsat NATO să lovească Serbia cu avioane survolând spațiul aerian românesc fără probleme. O vorbă n-au suflat guvernanții de românii din Banatul Sârbesc și Valea Timocului pe care cădeau bombele. La noi, prin Oltenia, auzeam pe cei ce aveau rude în Serbia cum rememorau ce le spuneau românii de acolo: „cuscre, voi ciocniți ouă roșii de Paști, pe noi cad bombele”.

Până la urmă, România în toamna anului 2002 și-a atins unul din cele două obiective de după decembrie 1989, debutul aderării la NATO. La 2 aprilie 2004, România își arbora drapelul național la Cartierul General al NATO de la Bruxelles. Obiectivul european a fost ratat în 2004, tratatul de aderare a fost semnat în 2005 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007.

George Bush Jr. a venit la București, iar când a ținut discursul faimos în București, pe cer a apărut un curcubeu. Evident, președintele SUA de atunci a făcut trimitere la acel moment. România dovedise că fusese „șold la șold” - traducerea TVR - cu Statele Unite ale Americii, deci, cumva invitația de a adera la NATO era legitimată.

Abia în 2002, s-a adeverit o predicție scrisă de regretatul prof.univ.dr. Vladimir Iliescu. A fost autor al primului dicționar româno-polon. Vorbitor de polonă și specialist în istorie, geopolitică și futurologie, la Aachen în Germania, plecat ca dizident în 1983, în RFG. Profesorul Iliescu a dat un într-un interviu din 1998. A spus că Polonia și România vor avea un destin comun în NATO. Polonia intrase, noi mai aveam de așteptat. Iată că azi, când la Craiova, este o Brigadă Multinațională cu prezență militară poloneză, vorbele maestrului meu s-au adeverit.

În acest an, la 2 aprilie 2026, s-au făcut 22 de ani de când suntem efectiv membri ai Alianței. În actualul context geopolitic, România și Polonia sunt una alături de cealaltă în NATO. Așa am realizat vorba aia din bătrâni: „cine n-are istorici, săși cumpere”!

Nu doar Brigada Sud-Est de la Craiova este realizarea geo-strategică. La Deveselu, este un scut anti-rachetă iar la Mihail Kogălniceanu este o bază aeriană, în ambele locații staționând militari americani. România este astăzi pe Flancul Estic al NATO. Cerul României este apărat de avioane ale Forței Aeriene a NATO iar la Câmpia Turzii și la Borcea, avioane F 16 ale Forțelor Aeriene ale României sunt gata de luptă.