Naționala U17 a României a început cu stângul parcursul la Campionatul Mondial din Qatar. Echipa pregătită de Mircea Diaconescu a fost învinsă sâmbătă de reprezentativa Mexicului, cu scorul de 1-0, în primul meci disputat la turneul final. La partidă a asistat și selecționerul naționalei de seniori, Gheorghe Hagi.

„Tricolorii” au avut parte de un început dificil, pierzându-l pe Cosmin Matei încă din prima repriză. Jucătorul s-a accidentat și a fost înlocuit în minutul 20, când în locul său a intrat E. Mănăilă.

România a încercat să amenințe poarta adversă, iar Goncear a avut două ocazii importante în prima repriză. În minutul 30, fotbalistul Farului a șutat pe lângă poartă, iar șase minute mai târziu a ratat o nouă oportunitate de a deschide scorul.

Mexicul a reușit să trimită mingea în plasă în minutul 48, prin Adan Sanchez, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid. Atacantul mexican a revenit în prim-plan în minutul 55, când a înscris din nou, de această dată cu un șut puternic, iar golul a fost validat.

În minutul 63, selecționerul Mircea Diaconescu a apelat la cartonașul mov, solicitând analiza VAR pentru o fază în care portarul mexican Corona ar fi prins mingea în afara careului. Verificarea video nu a confirmat însă suspiciunea, stabilindu-se că goalkeeperul se afla în interiorul suprafeței de pedeapsă în momentul în care a prins mingea.

Naționala României a continuat să caute golul egalizator, iar Corlat a avut o ocazie în minutul 74. „Tricolorii” nu au reușit însă să înscrie, iar partida disputată la Doha s-a încheiat cu victoria Mexicului, scor 1-0.

România U17 va încerca să obțină primele puncte la turneul final în următoarea partidă, programată pe 24 noiembrie, împotriva Venezuelei.

T. Coșa – C. Matei (E. Mănăilă 19), D. Paul, Corduneanu, Bencze – Precup, Corlat – Bodnar (D. Bota 61), Goncear (Aevoaei 67), Tripon (Niculcea 61) – Silitră. Selecționer: Mircea Diaconescu.

Corona – A. Velazquez, Godinez, D. Martinez – A. Hernandez (E. Lugo 70), De La Fuente, A. Reyes, G. Gutierrez (Rivera 69) – A. Sanchez (M. Martinez 54), Kimbrough (Cisneros 71), Arana (Orduno 64). Selecționer: Jurgen Castaneda.

Arbitru: Mohammed Sami Taher Al Ismail (Arabia Saudită).

Cartonașe galbene: A. Sanchez (40), Precup (88).