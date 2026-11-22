Maye Musk, mama miliardarului Elon Musk, va veni în România pe 4 decembrie 2026, la invitația brandului românesc de modă NISSA. Modelul internațional și autoarea de bestselleruri va participa la un eveniment organizat la București, unde va vorbi despre cariera sa de peste cinci decenii, experiențele personale, provocările vieții și curajul de a începe un nou capitol indiferent de vârstă, relatează România TV.

Evenimentul va marca lansarea noii sale cărți, „TIMELESS – The Art of Reinvention and Resilience at Any Age” („Arta reinventării și a rezilienței la orice vârstă”), și va reuni invitați din lumea modei, culturii și afacerilor.

Maye Musk este un nume cunoscut în industria internațională a modei. Cu o carieră care se întinde pe mai bine de 50 de ani, aceasta a devenit un reper în domeniu, contestând percepțiile convenționale despre frumusețe și înaintarea în vârstă. A apărut pe copertele unor publicații prestigioase, precum Vogue, ELLE și Harper’s Bazaar, și a continuat să fie imaginea unor campanii internaționale importante chiar și după împlinirea vârstei de 70 de ani.

Dincolo de cariera de model, Maye Musk și-a construit și un parcurs personal și profesional propriu. În timp ce își dezvolta activitatea, și-a crescut cei trei copii: Elon Musk, fondatorul SpaceX și unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din domeniul tehnologiei, Kimbal Musk, antreprenor, și Tosca Musk, producătoare și regizoare de film.

Experiențele sale de viață, deciziile dificile și momentele care i-au marcat parcursul se regăsesc și în volumul autobiografic „A Woman Makes a Plan”, devenit bestseller. În carte, autoarea vorbește despre lecțiile învățate de-a lungul anilor și despre modul în care acestea i-au influențat perspectiva asupra vieții.

Evenimentul organizat de NISSA va avea loc pe 4 decembrie, la București, și va fi dedicat lansării volumului „TIMELESS – The Art of Reinvention and Resilience at Any Age”.

Unul dintre momentele centrale ale serii va fi un dialog pe scenă între Maye Musk și Mihaela Rădulescu. Cele două vor discuta despre cariera internațională a invitatei, experiența de mamă, provocările personale și valorile care au ghidat-o de-a lungul vieții.

Conversația va aborda relația dintre împlinirea personală și ambițiile profesionale, importanța încrederii în sine și libertatea de a accepta noi începuturi. Participanții vor avea, de asemenea, ocazia să îi adreseze întrebări lui Maye Musk în cadrul unei sesiuni speciale de întrebări și răspunsuri și să participe la un moment dedicat cărților sale.

În timpul vizitei în România, Maye Musk va lua parte și la un proiect editorial realizat în colaborare cu revista ELLE România. Materialul își propune să surprindă stilul său distinctiv, personalitatea și influența pe care a avut-o de-a lungul timpului în lumea modei.

Reprezentanții NISSA au transmis că invitația adresată lui Maye Musk are legătură cu valorile pe care brandul dorește să le promoveze: eleganța, independența și curajul de a evolua în orice etapă a vieții.

„Maye Musk întruchipează eleganța, independența și curajul. Și-a construit o carieră internațională extraordinară, crescând în același timp trei copii care și-au urmat propriile viziuni, demonstrând că succesul poate îmbrăca numeroase forme.

Prin TIMELESS, ne dorim să celebrăm femeile care continuă să evolueze, să inspire și să îmbrățișeze noi oportunități de-a lungul vieții. Această convingere se află în centrul filosofiei NISSA și al tuturor creațiilor noastre”, a transmis echipa brandului.