Mihaela Rădulescu a revenit pe platourile de filmare, la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu a revenit pe platourile de filmare de la ProTV, la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner, potrivit postării făcute de Amalia Enache.

Pro TV va împlini treizeci de ani de emisie pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, iar postul pregătește reportaje speciale pentru această ocazie. Amalia Enache a anunțat pe Instagram o parte dintre surprizele pregătite telespectatorilor.

„Pe 1 decembrie, dupa stirile de la 19.00, avem emisiune frumoasă tare. A se urmari cu toata familia si cu niste batiste pregatite alaturi, caci reportajele pregatite, despre ce e cel mai bun si frumos in Romania aceasta a ultimilor 30 de ani, sunt emotie pura”, a scris aceasta.

În acest context, Mihaela Rădulescu va reveni la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner, într-o ediție specială pregătită de Pro TV. Îmbrăcată într-o rochie elegantă alb-negru, vedeta a avut prima apariție televizată după pierderea suferită, iar momentul a atras imediat atenția celor prezenți, fanii fiind vizibil surprinși.

Mihaela Rădulescu a plecat din echipa de jurizare a emisiunii „Români au Talent” în 2018. La acel moment, a publicat un mesaj pe rețelele sociale în care și-a anunțat decizia, fără să ofere detalii suplimentare.

„Când mi-am luat rămas bun de la Românii au talent am făcut-o strict pentru el, pentru că el are prioritate absolută în viața mea. Exact în perioada de filmări trebuia să plecăm în America și în alte părți, pentru diverse programe și vizite pe la școlile vizate, așa că am lăsat baltă tot și am fost acolo pentru el, total”, spunea vedeta.

Felix Baumgartner, legendarul parașutist austriac, cunoscut pentru saltul istoric din stratosferă, a murit pe 17 iulie 2025, la 56 de ani, într-un accident de parapantă motorizată în Italia. Vestea a provocat un șoc în rândul sportivilor și al milioanelor de admiratori din întreaga lume.