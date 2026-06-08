Mulți români aleg să se mute la casă din dorința de a avea mai multă intimitate, însă puțini știu că această alegere vine la pachet nu doar cu mai mult spațiu și libertate, ci și cu o serie de obligații legale și administrative pe care mulți proprietari le descoperă abia după ce se mută. De la reguli privind gardurile și construcțiile până la distanțele față de vecini și întreținerea terenului, viața la casă înseamnă mai multă autonomie, dar și mai multă responsabilitate.

Înălțimea gardului dintre vecini este stabilită în principal prin Codul Civil și prin regulamentele de urbanism locale, astfel că nu există o limită unică valabilă la nivel național.

Totuși, în practică, în multe zone este acceptată o înălțime de până la aproximativ 2 metri pentru gardurile despărțitoare, această valoare fiind considerată un compromis între nevoia de intimitate și respectarea drepturilor proprietății vecine.

Înainte de a construi un gard, este important să fie consultat certificatul de urbanism sau regulamentul de construcții al zonei, deoarece primăriile pot impune condiții diferite în funcție de tipul de zonă, fie ea urbană sau rurală. În unele cazuri, gardurile spre stradă au restricții mai stricte, în timp ce cele dintre proprietăți pot avea o înălțime puțin mai mare, dar tot în limite rezonabile stabilite local.

Gardul dintre proprietăți trebuie amplasat în mod corect, de obicei pe linia de hotar, deoarece orice abatere de la această regulă poate duce la neînțelegeri între vecini sau chiar la obligația de a fi refăcut. Atunci când este ridicat pe limita de proprietate, gardul poate fi considerat o lucrare comună, iar cheltuielile pot fi împărțite dacă există acord între părți, însă în situația în care doar un singur proprietar decide construirea lui, acesta suportă în mod obișnuit toate costurile.

Pe lângă regulile privind gardurile, legislația stabilește și distanțe minime între construcții, ferestre și limita de proprietate, cu scopul de a proteja intimitatea și accesul la lumină naturală.

În același timp, plantarea arborilor sau a gardurilor vii trebuie realizată la o anumită distanță față de hotar, pentru a preveni situații precum extinderea rădăcinilor sau umbrirea excesivă a terenului vecin.

Atunci când un gard depășește limitele impuse de lege sau este construit fără respectarea regulilor, vecinul afectat are posibilitatea de a sesiza autoritățile sau de a se adresa instanței de judecată. În funcție de situație, se poate ajunge la obligarea modificării lucrării sau chiar la demolarea acesteia, ceea ce presupune costuri suplimentare și pierdere de timp pentru proprietarul care nu a respectat prevederile legale.

Cele mai multe conflicte apar din lipsa unei discuții înainte de începerea lucrărilor, motiv pentru care este recomandat ca vecinii să se consulte și să stabilească împreună poziția și tipul gardului. Un acord scris poate preveni neînțelegerile ulterioare și poate simplifica semnificativ procesul, evitând situațiile în care se ajunge la reclamații sau procese.

În practică, înălțimea maximă a unui gard dintre vecini este de aproximativ 2 metri, însă valorile exacte pot varia în funcție de reglementările locale și de particularitățile fiecărui teren. Din acest motiv, consultarea documentelor de urbanism și o discuție deschisă cu vecinul rămân cele mai sigure modalități de a preveni eventualele conflicte.