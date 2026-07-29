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Obiceiul care poate atrage insectele în casă. Gestul aparent banal pe care mulți îl fac vara

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Obiceiul care poate atrage insectele în casă. Gestul aparent banal pe care mulți îl fac varatantari / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Vara aduce temperaturi ridicate și mai mult timp petrecut cu ferestrele deschise, însă un obicei aparent inofensiv poate transforma locuința într-un loc atractiv pentru insecte.

Specialiștii în combaterea dăunătorilor atrag atenția că lăsarea luminilor aprinse în apropierea ferestrelor deschise, mai ales după lăsarea serii, favorizează pătrunderea în casă a numeroase insecte.

Fenomenul este întâlnit frecvent în sezonul cald, când moliile, țânțarii, muștele și alte insecte sunt mult mai active. Deși lumina nu atrage toate speciile, multe dintre ele folosesc sursele luminoase pentru orientare, iar becurile puternice le pot devia traseul și le pot conduce direct în interiorul locuinței.

De ce sunt insectele atrase de lumină

Cercetările arată că numeroase insecte nocturne se orientează în mod natural după lumina Lunii sau după alte surse naturale de lumină.

Apariția iluminatului artificial le poate perturba acest sistem de orientare, determinându-le să zboare în jurul becurilor sau să intre în încăperile iluminate.

Dacă ferestrele sunt deschise, iar în interior lumina este puternică, șansele ca insectele să pătrundă în casă cresc considerabil. Situația este și mai frecventă în zonele apropiate de ape, grădini sau spații verzi, unde populațiile de insecte sunt mai numeroase în timpul verii.

Alte obiceiuri care favorizează apariția insectelor

Pe lângă iluminatul puternic, specialiștii recomandă atenție și la alte situații care pot atrage insectele:

  • resturile alimentare lăsate pe blatul din bucătărie;
  • fructele foarte coapte ținute la vedere;
  • coșul de gunoi fără capac sau golit prea rar;
  • vasele murdare lăsate peste noapte;
  • apa stătută din ghivece, tăvi sau recipiente din jurul locuinței, care poate deveni un loc de reproducere pentru țânțari.

Chiar și cantități mici de apă pot permite dezvoltarea larvelor unor specii de țânțari în doar câteva zile, în condiții de temperaturi ridicate.

Cum poate fi redus riscul

Experții recomandă câteva măsuri simple pentru limitarea pătrunderii insectelor în locuință. Una dintre cele mai eficiente este montarea plaselor de insecte la ferestre și uși.

De asemenea, este indicat ca, pe timpul serii, lumina din camerele cu ferestre deschise să fie redusă sau să fie trase perdelele înainte de aprinderea becurilor.

În exterior, utilizarea unor becuri cu lumină caldă sau galbenă poate atrage mai puține insecte decât iluminatul rece, cu lumină albă intensă.

Menținerea curățeniei în bucătărie, depozitarea alimentelor în recipiente închise și eliminarea surselor de apă stătătoare contribuie, de asemenea, la reducerea riscului de infestare.

Un gest simplu poate face diferența

Lăsarea luminilor aprinse lângă ferestrele deschise este un obicei pe care mulți îl au fără să-i cunoască efectele. În combinație cu temperaturile ridicate din timpul verii, acesta poate favoriza apariția insectelor în locuință.

Prin câteva măsuri preventive și schimbări minore în rutina zilnică, numărul insectelor care ajung în casă poate fi redus considerabil.

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