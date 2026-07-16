O companie de tehnologie a prezentat o mini-dronă autonomă concepută pentru a identifica și elimina țânțarii cu ajutorul inteligenței artificiale. Dispozitivul, denumit Tornyol, este destinat în principal utilizării în locuințe, însă dezvoltatorii spun că, pe viitor, ar putea fi folosit și pentru combaterea infestărilor cu insecte, potrivit Computerhoy.20minutos.es.

Dispozitivul cântărește aproximativ 40 de grame și funcționează fără cameră video sau substanțe chimice. În schimb, utilizează senzori, inteligență artificială și energie cinetică pentru a identifica, urmări și elimina insectele zburătoare.

Potrivit companiei, atunci când se apropie de țintă, drona accelerează și lovește insecta sau o aspiră cu ajutorul elicelor, fără a utiliza proiectile sau alte mecanisme de atac.

În imaginile distribuite de producător pe platforma X, dispozitivul este prezentat în timp ce urmărește și elimină o molie, demonstrație menită să arate modul în care funcționează tehnologia.

Extremely excited to announce our first air-to-air kill of a flying moth by an autonomous micro-drone. This is a big step towards completely eradicating mosquitoes. pic.twitter.com/UhtNqwXCQI — Alex Toussaint (@alextoussss) July 14, 2026

Pentru a detecta insectele, mini-drona nu are nevoie de o cameră video. Ea utilizează un sistem bazat pe ultrasunete și senzori de mișcare, asemănător sonarului folosit de lilieci.

Potrivit dezvoltatorilor, fiecare insectă produce un model diferit al sunetului în timpul zborului. Astfel, inteligența artificială poate face diferența între un țânțar, o albină sau o viespe și poate fi configurată să urmărească doar anumite insecte.

Utilizatorul poate stabili și un perimetru de patrulare, iar drona se deplasează autonom în acea zonă.

Creatorii proiectului susțin că dispozitivul ar putea reprezenta o soluție eficientă pentru combaterea țânțarilor și a altor insecte zburătoare, atât în locuințe, cât și în spații unde infestările sunt mai mari.

În prezent, mini-drona poate fi precomandată cu un avans de 100 de dolari, iar prețul estimat la lansare este de aproximativ 1.100 de dolari. Compania ia în calcul și un sistem de închiriere sezonieră, la un cost de aproximativ 50 de dolari pe lună, pentru perioada verii. Lansarea oficială a produsului este programată pentru 2027.