Cum scapi eficient de țânțari. Metodele recomandate de specialiști pentru protecție acasă și în aer liber

Țânțarii sunt printre cele mai neplăcute insecte ale verii, iar înțepăturile lor nu provoacă doar disconfort, ci pot transmite și diverse boli în anumite regiuni ale lumii. Specialiștii în sănătate publică atrag atenția că cea mai eficientă strategie nu este o singură soluție, ci combinarea mai multor măsuri de protecție. Recomandările sunt susținute Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC).

Una dintre cele mai eficiente metode este utilizarea repelentelor pentru piele. Produsele care conțin substanțe active precum DEET, icaridină (picaridin), IR3535 sau ulei de eucalipt-lămâios (OLE/PMD) oferă protecție timp de mai multe ore, în funcție de concentrație.

CDC recomandă aplicarea repelentului doar pe pielea expusă și respectarea instrucțiunilor de pe etichetă, mai ales în cazul copiilor.

La fel de importantă este eliminarea locurilor în care țânțarii se înmulțesc. Femelele depun ouă în apă stătătoare, astfel că orice recipient în care se acumulează apă – ghivece, găleți, jgheaburi înfundate, anvelope sau vase pentru animale – poate deveni un focar de dezvoltare. Specialiștii recomandă golirea și curățarea acestor recipiente cel puțin o dată pe săptămână.

În locuințe, plasele montate la ferestre și uși rămân una dintre cele mai eficiente bariere împotriva insectelor. Dacă există fisuri sau găuri în plase, acestea trebuie reparate pentru a împiedica pătrunderea țânțarilor în interior.

Pentru serile petrecute în aer liber, hainele pot face diferența. Bluzele cu mâneci lungi, pantalonii lungi și îmbrăcămintea în culori deschise reduc riscul înțepăturilor. În zonele cu densitate mare de insecte, hainele tratate cu permetrin oferă o protecție suplimentară, însă substanța trebuie aplicată doar pe textile, nu direct pe piele.

Dispozitivele electrice, ventilatoarele și unele capcane pentru țânțari pot contribui la reducerea numărului de insecte din jurul locuinței, însă eficiența lor este variabilă și nu înlocuiește măsurile de bază. În schimb, specialiștii spun că multe remedii populare, precum plantele aromatice sau brățările repelente, oferă o protecție limitată și nu pot fi considerate soluții principale.

CDC subliniază că cea mai bună protecție rezultă din combinarea repelentelor eficiente, eliminarea apei stătătoare și folosirea barierelor fizice, precum plasele și îmbrăcămintea adecvată. În perioadele cu activitate intensă a țânțarilor, aceste măsuri reduc semnificativ riscul înțepăturilor și al expunerii la bolile transmise de insecte.