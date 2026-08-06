Autoritățile germane investighează un incident de securitate petrecut pe aeroportul Leipzig/Halle, după ce o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în apropierea unei aeronave cargo ucrainene care transporta muniție militară, potrivit Reuters.

Cazul, produs în noaptea de marți spre miercuri, este tratat ca un posibil atac hibrid și a declanșat o amplă anchetă de contraterorism.

Conform unei investigații publicate de Sueddeutsche Zeitung, împreună cu posturile publice NDR și WDR, aeronava ucraineană parcată în apropierea dronei transporta muniție destinată uzului militar. Informația se bazează pe un raport confidențial al poliției germane, consultat de publicațiile citate.

Conform raportului, specialiștii criminaliști au stabilit că explozibilii atașați dronei erau de calitate militară, ceea ce ridică nivelul de gravitate al incidentului. Descoperirea este cu atât mai sensibilă cu cât aeroportul Leipzig/Halle reprezintă unul dintre cele mai importante centre logistice din Germania, fiind utilizat atât pentru transport comercial, cât și pentru operațiuni cu caracter militar.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat miercuri seară că incidentul constituie un „atac hibrid” și reflectă un nivel ridicat de amenințare la adresa securității naționale. Deocamdată, autoritățile nu au identificat persoanele sau grupările responsabile.

Poliția din landul Saxonia, unde se află aeroportul Leipzig/Halle, nu a comentat informațiile privind încărcătura militară a aeronavei ucrainene.

În aceeași noapte, un alt incident a avut loc în apropierea aeroportului. Un avion cargo a lovit în zbor un obiect neidentificat în timpul unei manevre de apropiere, după închiderea uneia dintre piste.

Aeronava a suferit avarii ușoare, însă a reușit să aterizeze în siguranță pe aeroportul din Hanovra. Autoritățile germane continuă căutările pentru identificarea resturilor obiectului care a provocat impactul.

Cele două incidente au dus la suspendarea temporară a zborurilor pe aeroportul Leipzig/Halle, iar mai multe aeronave au fost redirecționate către alte aeroporturi. Printre operatorii afectați s-au numărat compania de logistică DHL, dar și alte firme care utilizează frecvent acest hub, inclusiv Lufthansa Cargo și Amazon Air.

Un purtător de cuvânt al aeroportului a precizat joi că activitatea a revenit la normal și că, în acest moment, nu au fost introduse măsuri suplimentare de securitate.

Potrivit informațiilor apărute anterior în presa germană, drona a fost descoperită în apropierea mai multor aeronave Antonov An-124 ale Ucrainei, unele dintre cele mai mari avioane cargo din lume.

Deși ancheta este în desfășurare și autoritățile germane nu au atribuit oficial responsabilitatea pentru incidente, parlamentarul german Roderich Kiesewetter, membru al comisiei parlamentare pentru controlul serviciilor de informații, a acuzat direct Rusia.

Ambasada Rusiei la Berlin nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta aceste acuzații.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă cele două incidente produse în aceeași noapte sunt legate între ele și dacă au făcut parte dintr-o acțiune coordonată împotriva uneia dintre cele mai importante infrastructuri logistice ale Germaniei.