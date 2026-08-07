ANM a emis vineri după-amiază avertizări Cod roșu de furtuni pentru mai multe localități din Alba și Maramureș, unde sunt așteptate ploi torențiale și descărcări electrice. Avertizările sunt valabile până la ora 16:30, după ce în zonele vizate s-au acumulat deja 30-40 l/mp, iar meteorologii estimează cantități suplimentare de peste 25 l/mp.

Una dintre avertizările Cod roșu vizează localitatea Borșa, din județul Maramureș, iar cea de-a doua este valabilă în Baia de Arieș, Lupșa, Bucium, Sălciua, Mogoș, Întregalde, Râmeț și Ponor, din județul Alba.

În aceste localități sunt prognozate averse torențiale, cu acumulări de peste 25 l/mp, precum și frecvente descărcări electrice.

În ultimele ore, în regiunile aflate sub avertizare s-au înregistrat deja cantități de apă de peste 30-40 l/mp.

Avertizările Cod roșu sunt valabile vineri după-amiază, până la ora 16:30.

Instabilitatea atmosferică se accentuează vineri, în intervalul 12:00-23:00, în Banat, Crișana, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei, precum și în nordul Olteniei.

Meteorologii prognozează vijelii cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat viteza vântului poate depăși 80 km/h. În aceste regiuni vor fi și averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge, în intervale scurte, la 15-20 l/mp. În zonele montane, pe arii restrânse, acestea pot urca până la 30-50 l/mp.

Cea mai severă avertizare privind instabilitatea atmosferică vizează cea mai mare parte a zonei montane, Maramureșul, precum și nordul și nord-vestul Moldovei. În aceste regiuni sunt prognozate vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h, ploi torențiale și descărcări electrice.

Meteorologii anunță și grindină de dimensiuni medii și, izolat, mari, cu diametre de 2-4 centimetri. Cantitățile de apă pot depăși local 50 l/mp.

Valul de căldură va continua sâmbătă în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Munteniei.

Temperaturile maxime vor ajunge în aceste regiuni la 35-36 de grade Celsius.

Tot sâmbătă, între orele 12:00 și 21:00, cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și zonele montane vor intra sub o nouă atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică.

Sunt prognozate vijelii, ploi torențiale și grindină. În Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, vântul va avea intensificări cu viteze de 40-60 km/h.