Vremea

Cod roșu de furtuni în două județe. Vremea se strică la final de săptămână

Comentează știrea
Cod roșu de furtuni în două județe. Vremea se strică la final de săptămânăFurtuna / sursa foto: ChatGPT
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

ANM a emis vineri după-amiază avertizări Cod roșu de furtuni pentru mai multe localități din Alba și Maramureș, unde sunt așteptate ploi torențiale și descărcări electrice. Avertizările sunt valabile până la ora 16:30, după ce în zonele vizate s-au acumulat deja 30-40 l/mp, iar meteorologii estimează cantități suplimentare de peste 25 l/mp.

Cod roșu de furtuni în două județe

Una dintre avertizările Cod roșu vizează localitatea Borșa, din județul Maramureș, iar cea de-a doua este valabilă în Baia de Arieș, Lupșa, Bucium, Sălciua, Mogoș, Întregalde, Râmeț și Ponor, din județul Alba.

În aceste localități sunt prognozate averse torențiale, cu acumulări de peste 25 l/mp, precum și frecvente descărcări electrice.

În ultimele ore, în regiunile aflate sub avertizare s-au înregistrat deja cantități de apă de peste 30-40 l/mp.

Avertizările Cod roșu sunt valabile vineri după-amiază, până la ora 16:30.

Furtună

Furtună. Sursă foto: Freepik

Furtuni și vijelii în mai multe regiuni din țară

Instabilitatea atmosferică se accentuează vineri, în intervalul 12:00-23:00, în Banat, Crișana, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei, precum și în nordul Olteniei.

Meteorologii prognozează vijelii cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat viteza vântului poate depăși 80 km/h. În aceste regiuni vor fi și averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge, în intervale scurte, la 15-20 l/mp. În zonele montane, pe arii restrânse, acestea pot urca până la 30-50 l/mp.

Cea mai severă avertizare privind instabilitatea atmosferică vizează cea mai mare parte a zonei montane, Maramureșul, precum și nordul și nord-vestul Moldovei. În aceste regiuni sunt prognozate vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h, ploi torențiale și descărcări electrice.

Meteorologii anunță și grindină de dimensiuni medii și, izolat, mari, cu diametre de 2-4 centimetri. Cantitățile de apă pot depăși local 50 l/mp.

Cum va fi vremea sâmbătă

Valul de căldură va continua sâmbătă în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Munteniei.

Temperaturile maxime vor ajunge în aceste regiuni la 35-36 de grade Celsius.

Tot sâmbătă, între orele 12:00 și 21:00, cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și zonele montane vor intra sub o nouă atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică.

Sunt prognozate vijelii, ploi torențiale și grindină. În Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, vântul va avea intensificări cu viteze de 40-60 km/h.

Stiri calde

16:10 - Obiectele din bucătărie care adună cele mai multe bacterii. Le folosești zilnic

16:02 - Rechinii primesc o nouă misiune în Atlantic. Datele lor ar putea ajuta la anticiparea uraganelor

15:50 - Distruși în bombardamentele din 1944, au revenit pe Palatul Universității: vulturul și cei doi grifoni. Imagini impre...

15:41 - Un interlop condamnat la 10 ani a primit un regim mai blând. A fost trecut la regim închis

15:32 - Explozia de la granița cu Bulgaria. Sofia spune că o dronă a intrat dinspre nord. MApN: Nu a fost detectată în România

15:24 - Alina Pușcău, noi detalii de pe patul de spital. Ce tratament urmează la UCLA

HAI România!

Turnul Babel la 80 de ani: ONU, pariul Infantino și eroziunea arhitecturii multilaterale

Turnul Babel la 80 de ani: ONU, pariul Infantino și eroziunea arhitecturii multilaterale

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Proiecte speciale