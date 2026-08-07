Eșecul usturător suferit în Norvegia, unde CFR Cluj a fost învinsă de Tromso cu scorul de 0-5 în prima manșă a turului trei preliminar din Conference League, a provocat o criză profundă la clubul din Gruia. Înfrângerea drastică lasă formația ardeleană aproape fără șanse de calificare în grupele competiției și deschide o perioadă plină de incertitudini și decizii radicale sub patronajul lui Ioan Varga, anunță gsp.ro.

Primele măsuri au fost deja analizate în cadrul unei ședințe de urgență desfășurate în dimineața de după meci. Aflat în străinătate, finanțatorul echipei a purtat discuții decisive cu membrii conducerii executive pentru a stabili strategia imediată a clubului.

Principala concluzie a conducerii a fost renunțarea la tehnicianul Antonio Folha. Contractul antrenorului portughez va fi reziliat în cel mai scurt timp, performanțele din ultimele partide fiind considerate nesatisfăcătoare de către patronat.

În locului acestuia, pe banca tehnică va sta interimar Ovidiu Hoban, până la numirea unui nou antrenor principal. Oficialii clujeni au încercat deja variante pentru banca tehnică, însă negocierile nu au dat roade până acum. Edi Iordănescu a refuzat propunerea de a reveni în Gruia, în timp ce Marius Șumudică ezită să ofere un răspuns definitiv, solicitând mai întâi clarificări complete cu privire la situația financiară a clubului.

Pe lângă schimbările de la nivelul băncii tehnice, pe ordinea de zi s-a aflat și situația economico-financiară. Deși Ioan Varga s-a împotrivit ferm până acum acestei variante și a negat public posibilitatea, CFR Cluj se află foarte aproape de a solicita intrarea în procedură de insolvență.

Dacă măsura va fi oficializată, va fi pentru a doua oară în istoria recentă a clubului când se apelează la această soluție legală de reorganizare, după perioada 2015-2017. Presiunea datoriilor acumulate și ratarea obiectivelor europene îi determină pe conducători să susțină acest plan, iar patronul pare tot mai înclinat să accepte recomandările echipei de conducere. Intrarea în insolvență va atrage însă o consecință majoră pe plan sportiv: interdicția de a evolua în cupele europene în următoarele sezoane, până la închiderea procedurii.

Părăsirea prematură a competițiilor europene schimbă radical și strategia de transferuri. Conducerea intenționează să renunțe nu doar la fotbaliștii considerați neperformanți, ci și la o parte dintre titulari.

În ultima perioadă au existat mai multe oferte concrete pentru jucătorii reprezentativi ai echipei, dar deciziile au fost amânate în speranța unui parcurs lung în Conference League. În condițiile actuale, patronul Ioan Varga este pregătit să renunțe la vedetele lotului și să accepte propunerile financiare venite pe adresa clubului pentru a echilibra bugetul.

Reacția finanțatorului la scurt timp după dezastrul din Norvegia confirmă măsurile dure care urmează să fie aplicate în Gruia.

„Sunt negru de supărare. Mi-e greu să vorbesc după așa umilință și așa fotbal. Curăț tot! O să curăț inclusiv pantaloni, antrenori și câțiva dintre jucători. Nu vreau să dau nume la ora asta, dar o să vedeți că o să mă țin de cuvânt și chiar o să fac curățenie la CFR Cluj”, a spus Nelu Varga, finanțatorul ardelenilor.