Marius Șumudică revine în joc. Antrenorul a ajuns la un acord cu o nouă echipă

Marius Șumudică (54 de ani) va reveni în antrenorat, după ce ultima dată lucrase la Rapid, în sezonul trecut. Tehnicianul s-a înțeles cu formația Al-Okhdood, penultima clasată în campionatul Arabiei Saudite și are ca obiectiv salvarea de la retrogradare.

Contractul este valabil până la finalul acestui sezon și se va prelungi, dacă echipa își va atinge obiectivul, conform fanatik.ro. Șumudică va prelua banca tehnică după ce tehnicianul portughez Paulo Sergio a fost dat afară de oficialii echipei saudite.

Cristian Petre, Gabi Mărgărit și Sener Genturk vor fi „secunzii” lui „Șumi”. Staff-ul va fi completat de către fiul său, Marius Șumudică Jr., care va fi analist video, dar și de preparatorul fizic Ștefan Anghel și de antrenorul cu portarii Cornel Cernea, conform sursei citate.

Al-Okhdood se află pe penultimul loc, cu 5 puncte, după disputarea a 12 etape din campionat. În Arabia Saudită, Șumudică a mai pregătit-o de două ori pe Al Shabab, în sezonul 2018-2019 și în 2022, dar și pe Al Raed în sezonul 2022-2023. Tot în zona Golfului Persic, el a mai lucrat în Emiratele Arabe Unite, la gruparea Al-Shaab.

Al-Okhdood are o singură victorie în această stagiune, 2-1 cu Al Najma, și două remize 0-0 cu Al Qadsiah și 1-1 cu Al Shabab.

Rocar București, Inter Gaz București, Progresul, Farul, Gloria Bistrița, Rapid în două rânduri, Astra Giurgiu în două rânduri, FC Brașov, FC Vaslui, U Cluj, Concordia Chiajna și CFR Cluj sunt formațiile la care a antrenat Șumudică în România. De asemenea, cunoscut pentru că este un vânător de contracte, tehnicianul a mai trecut și pe la echipa Kavala din Grecia, dar și pe laKayserispor, Rizespor și Malatyaspor și Gaziantepspor de două ori, echipe din Turcia.